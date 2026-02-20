Cenazeleri Uğurlandı - Son Dakika
Cenazeleri Uğurlandı

Cenazeleri Uğurlandı
20.02.2026 15:39
Sivas'ta otomobilin çarpması sonucu ölen Nadiye ve Zeliha Akalan için cenaze namazı kılındı.

SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDILAR

Teravih namazına gitmek için yolun karşısına geçerken otomobilin çarpmasıyla ölen Nadiye Akalan ile gelini Zeliha Akalan'ın cenazeleri, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Nadiye ve Zeliha Akalan için Yukarı Tekke Mezarlığı içinde yer alan Ayyıldız Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Sivas Vali Yardımcısı İhsan Maskar, Belediye Başkanı Adem Uzun ile yakınları ve bölge halkı katıldı. Helallik alınıp, cenaze namazının kılınmasının ardından Nadiye ve Zeliha Akalan, Sıra Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,

Kaynak: DHA

Akalan, Güncel, Sivas, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cenazeleri Uğurlandı - Son Dakika

