Cenazeye Giden Sürücü Kaza Geçirdi

BABASININ CENAZESİNE GİDERKEN KAZA YAPMIŞ, CENAZELERİ BİRLİKTE TOPRAĞA VERİLDİ
Bursa- Ankara karayolu, Ümitalan mevkisinde dün gece meydana gelen trafik kazasında, Şaban Ün'ün kullandığı 16 ARP 395 plakalı otomobil, yol kenarındaki kayaya çarptı. Kazada araçta sıkışan sürücü yaşamını yitirdi. Otomobili kullanan Şaban Ün'ün, Mudanya'da yaşayan babası İbrahim Ün'ün (84) cenazesine katılmak için İsviçre'den geldiği öğrenildi. Kazada ölen Şaban Ün'ün cenazesi bugün, babasıyla birlikte, Yenişehir ilçesinde bulunan Çınarlı Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.
Mine AK/ YENİŞEHİR (Bursa),
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