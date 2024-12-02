Cenevre'de Batı Trakya Türk Azınlığı Sorunları - Son Dakika
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Cenevre'de Batı Trakya Türk Azınlığı Sorunları

BM Forumunda Batı Trakya Türk Azınlığının eğitim sorunları ve Yunanistan'ın müdahaleleri dile getirildi.

02.12.2024 15:18
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Batı Trakya Türk Azınlığının eğitim alanındaki sorunları, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Azınlık Sorunları Forumu'nda dile getirildi.

Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği (BTAYTD) ve Avrupa Batı Trakya Türkleri Federasyonu (ABTTF) tarafından oluşturulan heyet, forumda azınlık haklarını savunarak uluslararası topluma çağrıda bulundu.

"Eğitimde Azınlık Temsili" başlıklı oturuma katılan heyet, Yunanistan'ın 1923 Lozan Barış Antlaşması'na göre özerk olması gereken azınlık eğitimi üzerindeki kontrol ve müdahalelerinin arttığını vurgulandı.

Heyet ayrıca, Batı Trakya'da azınlık okullarındaki sorunlara dikkati çekerken, Yunanistan'ın uluslararası hukuka aykırı şekilde her yıl Türk Azınlık İlkokullarını kapattığını gündeme getirdi.

Batı Trakya'daki Türk etnik kimliğinin tanıması konusunda BM'den Yunanistan'ı teşvik etmesi talebinde bulunan heyet, BM Azınlıklar Özel Raportörünün Batı Trakya'ya gelip sorunları yerinde incelemesini istedi.

Yunanistan'daki Türk azınlık, onlarca yıldır eğitim, din ve etnik kimliğinin tanınmasına ilişkin sorunlar nedeniyle mağdur ediliyor. Atina yönetimi, ülkesindeki Türk azınlığın sorunlarını çözmek yerine sistematik ayrımcılık politikasını dayatmayı sürdürüyor.

Yaklaşık 150 bin Türk'ün yaşadığı Batı Trakya'da Türkler, yetersiz siyasi temsil, basın özgürlüğü yanı sıra eğitim ve din alanında da sorunlar yaşıyor. Yunan hükümeti ise Türklerin kendi kimliklerini korumaya yönelik taleplere yıllardır kulak tıkıyor.

Yunanistan yönetimi, "Türk Azınlık" ifadesinin Lozan Barış Antlaşması'nda yer almadığını ileri sürerek azınlığın etnik kimliğini tanımlama hakkını kabul etmiyor.

Lozan Barış Antlaşması'nın "Azınlıkların Korunması" başlıklı maddelerinde, "Müslüman" tabiri kullanılmışsa da Antlaşma'nın diğer hükümlerinde geçen "Türk" sıfatından ve Konferans tutanaklarında yer alan beyanlardan, mübadele dışı bırakılan Batı Trakya'daki azınlık mensuplarının Türk oldukları açıkça anlaşılıyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Batı Trakya, Yunanistan, Politika, Cenevre, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cenevre'de Batı Trakya Türk Azınlığı Sorunları - Son Dakika

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