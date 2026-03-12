Cengiz Aytmatov Konferansı Avanos'ta - Son Dakika
Cengiz Aytmatov Konferansı Avanos'ta

Cengiz Aytmatov Konferansı Avanos\'ta
12.03.2026 18:24
Avanos'ta düzenlenen konferansta Cengiz Aytmatov'un Türk dünyasındaki önemi vurgulandı.

Nevşehir'in Avanos ilçesinde "Türk Dünyasının Ortak Değeri Cengiz Aytmatov Konferansı" düzenlendi.

EkoAvrasya Vakfı ile Türk Dünyası Sivil Toplum İşbirliği Derneği (TÜRKSİT) ortaklığında, Kırgızistan'ın bağımsızlığının 35. yılı dolayısıyla "Yeni dönem, yeni fırsatlar" başlıklı etkinlikler kapsamında Güray Yeraltı Seramik Müzesi'nde "Türk Dünyasının Ortak Değeri Cengiz Aytmatov Konferansı" gerçekleştirildi.

Nevşehir Valisi Ali Fidan, konferansta yaptığı konuşmada, Aytmatov'un okuyucularının yüreğinde izler bırakan düşünür ve yazarlardan biri olduğunu söyledi.

Aytmatov'un kitaplarını herkesin okuduğuna, dünyanın önemli edebiyatçılarından birisi olduğuna değinen Fidan, "Eserleri 172 dilde okurla buluşan değerli bir yazar. Birçok eserini okumak nasip oldu ama mesela Selvi Boylum Al Yazmalım çocukluğumuzdan beri ortak hissiyatımızı oluşturan eserlerdendir. Bu anlamlı buluşmaya emek verenlere çok teşekkür ediyorum." dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Cengiz Aytmatov Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. İlyas Topsakal da Aytmatov'un Türk dünyası açısından büyük öneme sahip olduğunun altını çizerek, "Cengiz Aytmatov, büyük Türk tarihinin ve kültürünün taşıyıcısı, bir dehaydı. Bunlar yüzyılda bir gelir. Tıpkı bugün yaşayan Muhtar Şahanov gibi Olcay Süleyman gibi. Olcay Süleyman da imgeler üzerinden Türk tarihini ve kültürünü anlatıyordu, Muhtar Şahanov da hep bu anlatıları şiire döküyordu. Dolayısıyla bize bu kültürü yaşattılar. Türk Devletleri Teşkilatı kurulduysa bütün cumhuriyetlerimiz her alanda birlikte hareket edebiliyorlarsa bunun geçmişteki büyüklerimizle ilgisi ve ilişkisi var. Bir mirası bizimle paylaştıkları için diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev ise Aytmatov'un eserlerinin Türk dünyasını bir araya getiren değerli birer miras olduğunu belirterek, şu görüşleri dile getirdi:

"Kırgız halkının büyük evladı Aytmatov'un eserleri, Türk halklarının ortak manevi mirası haline gelmiştir. Aytmatov, eserleri ulusal sınırları aşan ve dünya kültürünün bir parçası haline gelen edebiyatçılardan biridir. Aytmatov, Türk kültürünün bir sembolüdür. Kırgız milli edebiyatından söz edildiğinde Manas destanından sonra akla gelen ilk isimlerden biri Aytmatov'dur."

Programda, Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, EkoAvrasya Vakfı Başkanı Hikmet Eren ile TURKSİT Başkanı Kemal Kurnaz da konuştu.

Etkinlik kapsamında ayrıca resim sergisinin açılışı yapıldı.

Kaynak: AA

Cengiz Aytmatov Konferansı Avanos'ta

