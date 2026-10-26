Cengiz Aytmatov'un kız kardeşi eğitimci Roza Aytmatova 89 yaşında hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un kız kardeşi, tanınmış eğitimci Roza Aytmatova, 89 yaşında yaşamını yitirdi.

Vefat haberi, ailesi ve yakınları tarafından duyurulan, ömrünü eğitime, bilime ve toplumsal kalkınmaya adayan Aytmatova, fizik ile matematik alanlarındaki akademik çalışmalarının yanı sıra ülkedeki kadın hakları ve sivil toplum hareketlerinin önemli öncülerinden biri olarak tanınıyordu.

Aynı zamanda Aytmatov ailesinin hafızasını ve kültürel mirasını yaşatan eserlere imza atan Aytmatova, örnek şahsiyeti ve vatansever duruşuyla Kırgız toplumunun saygın isimleri arasında yer alıyordu.

Pedagoji üzerine 200'den fazla bilimsel ve metodolojik makale kaleme alan Roza Aytmatova, 8 Mart 1937'de dünyaya gelmişti.

Aytmatova, ağabeyi Cengiz Aytmatov'un 10 Haziran 2008'de Almanya'da vefat etmesinin ardından yazarın hatırasını yaşatmak amacıyla ülkede düzenlenen tüm anma etkinliklerine ve kabri başındaki programlara aktif katılmıştı.

Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Roza Aytmatova'nın vefatını derin üzüntüyle öğrendiğini belirterek Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve kardeş Kırgız halkına başsağlığı dileğinde bulundu.