Cengiz Çiçek'ten TOKİ'ye Meclis'te Tepki

(TBMM) - DEM Parti İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek, Gaziosmanpaşa Yıldıztabya Mahallesi'nde TOKİ ve OGD İnşaat tarafından yürütülen kentsel dönüşüm projeleri nedeniyle yaşanan ekolojik tahribat ve halkın mağduriyetini Meclis gündemine taşıyarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a yazılı soru önergesi verdi.

DEM Parti İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek, Gaziosmanpaşa Yıldıztabya Mahallesi'nde TOKİ ve taşeron firma OGD İnşaat tarafından gerçekleştirilen inşaat faaliyetlerinin büyük bir ekolojik yıkıma yol açtığını belirtti. Çiçek, "Rant odaklı kentleşme politikaları, barınma hakkını ihlal etmekte, halkı zorla yerinden etmekte ve mülksüzleştirmektedir" dedi. Çiçek, 19 Nisan 2024'te meydana gelen toprak kayması sonucu Bahadır ve Taşocağı Dikyol sokaklarında 46 hanenin tahliye edilmek zorunda kaldığını hatırlatarak, "Bölge halkına vaat edilen kalıcı konutlara yerleştirme ve kira desteği sağlanmamış, halk barınma krizine sürüklenmiştir" ifadelerini kullandı.

TOKİ'nin hak sahiplerini yok sayarak 1+1 50 metrekarelik daireler için 2 milyon TL, 2+1 70 metrekarelik daireler için 2,5 milyon TL borçlandırma dayattığını ifade eden Çiçek, "TOKİ'nin sunduğu borçlandırma teklifini reddeden yurttaşlara moloz paralarının hesaplarına yatırılacağı ve bu haktan mahrum kalacakları belirtilerek ekonomik baskı uygulanmaktadır" dedi. Çiçek, bölgede yaşanan ekolojik tahribatla ilgili olarak ise, "TOKİ ve OGD İnşaat'ın çalışmaları dinamit patlatılarak sürdürülmüş, zemin büyük hasar görmüş, Eyüpsultan ilçesinde yaklaşık 140 bağımsız hane zarar görmüş, yollar çatlamış, büyük yarıklar oluşmuş, evler kaymaya başlamıştır" ifadelerini kullandı.

DEM Parti İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek'in Çevre, Kurum'a yönelttiği sorular şöyle:

"TOKİ ve OGD İnşaat tarafından yürütülen inşaat faaliyetleri öncesinde kapsamlı zemin etüdü ve risk analizi yapılmış mıdır? Eğer yapılmışsa, sonuçlar neden kamuoyuyla paylaşılmamaktadır? Yapılmamışsa, halkın can güvenliğini tehlikeye atan bu ihmalkarlığın sorumluları hakkında idari ve hukuki süreç başlatılacak mıdır? Bölgede devam eden toprak kaymalarına rağmen TOKİ inşaatı neden durdurulmamaktadır? Bölge halkının can ve mal güvenliği için hangi tedbirler alınmıştır? 19 Nisan 2024'te halka verilen kalıcı konut ve kira desteği sözleri neden yerine getirilmemiştir? Bakanlığınıza düşen 5 bin 500 TL'lik kira yardımı neden 10 aydır ödenmemektedir? TOKİ, barınma hakkını bir kamu sorumluluğu olarak görmek yerine halkı müşteri olarak mı değerlendirmektedir? Yurttaşların mülksüzleştirilerek borçlandırılması hangi yasal ve etik gerekçelerle açıklanmaktadır? Bakanlığınız, TOKİ eliyle yürütülen projelerin mahalle sakinlerini bilinçli şekilde yerinden ederek sermayeye rant alanı açma politikasına dönüştüğünü kabul etmekte midir? Açlık grevinin 8'inci gününe giren Zeliha Şen ve sağlık sorunları nedeniyle açlık grevini bırakmak zorunda kalan Necla Çakırca'nın talepleri karşılanacak mıdır? Açlık grevine mecbur bırakılan yurttaşların taleplerine neden yanıt verilmemektedir? Son bir yıl içinde mahallede çok sayıda yangın çıkmıştır. Bu yangınların halkı korkutarak mahalleden ayrılmaya zorlamak amacıyla kasıtlı çıkarıldığı iddialarına yönelik herhangi bir soruşturma başlatılmış mıdır? GOP Barınma Hakkı Meclisi'nin talepleri doğrultusunda, yurttaşlara kalıcı ve ücretsiz konut sağlanacak mıdır? Bakanlığınız, yurttaşların mağduriyetini gidermek için ne tür adımlar atacaktır?"