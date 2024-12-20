Cengiz Şıklaroğlu'nun Villasında Kaçak Hayvan Operasyonu - Son Dakika
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Cengiz Şıklaroğlu'nun Villasında Kaçak Hayvan Operasyonu

Cengiz Şıklaroğlu\'nun Villasında Kaçak Hayvan Operasyonu

İstanbul'da 'Çerkez Cengiz' olarak tanınan Cengiz Şıklaroğlu'nun villasına düzenlenen operasyonda, çeşitli kaçak hayvanlar ve tahnitler ele geçirildi. Şıklaroğlu'nun yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

20.12.2024 19:37  Güncelleme: 19:40
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İSTANBUL Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, kendisini 'Çerkez Cengiz' olarak tanıtan Cengiz Şıklaroğlu'nun villasına operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda Kaya Kartalı, Nil timsahı, cennet papağanı, anakonda yılanı gibi hayvanlar ile çeşitli hayvan tahnitleri ele geçirildi.

İstanbul emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kendisini 'Çerkez Cengiz' olarak tanıtan Cengiz Şıklaroğlu'nun Beykoz'da bulunan villasına operasyon düzenledi. 5607 sayılı 'Kaçakçılık Kanununa Muhalefet' suçlarını önlemeye yönelik yapılan çalışmaların ardından düzenlenen operasyonda, Cengiz Şıklaroğlu evinde bulunamazken yapılan aramalarda 1 adet kaya kartalı, 1 adet Nil timsahı, 2 adet cennet papağanı, 1 adet anakonda yılanı, 1 adet Boa yılanı tahniti, 1 adet taçlı turna Tahniti, 1 adet ayı postu, 1 adet Afrika mandası trofesi, 1 adet dağ keçisi tahniti, 1 adet Nil timsahı tahniti ele geçirildi. Polis ekiplerinin firari olan Cengiz Şıklaroğlu'nun yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Cengiz Şıklaroğlu'nun Villasında Kaçak Hayvan Operasyonu - Son Dakika

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