Cenin'de 20 Bin Filistinli Zorla Göç Ettirildi

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(ANKARA) - Fisiltin'in Batı Şeria bölgesinde bulunan Cenin şehrinin Vali Yardımcısı Mansur el-Saadi, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in askeri saldırısının ardından 20 binden fazla Filistinlinin Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin mülteci kampından zorla göç ettirildiğini söyledi.

Saadi, Filistin'in Sesi radyosuna yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin, "Cenin mülteci kampını tamamen yok ettiğini" ve kamp sakinlerini evlerini, belgelerini ve kişisel eşyalarını geride bırakarak kaçmaya zorladığını belirtti. Saadi, saldırıyı mülteci sorununu tamamen ortadan kaldırmaya yönelik daha geniş çaplı bir girişimin parçası olarak nitelendirdi.

İsrail'in Cenin şehri ve mülteci kampına yönelik saldırısını, yaklaşık 400 bin sakini hedef alan "toplu cezalandırma" olarak belirten Saadi, eğitim sisteminin aksamasının yanı sıra devam eden saldırılardan kaynaklanan ciddi ekonomik kayıpların da altını çizdi.

İsrail saldırısının yol açtığı yıkım geri dönüşü imkansız hale getirdiğinden, binlerce kişi Batı Şeria'daki diğer şehirlere sığınmak zorunda kaldı.