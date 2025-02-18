Cenin'de Filistinli Aile Direnişte - Son Dakika
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Cenin'de Filistinli Aile Direnişte

Cenin\'de Filistinli Aile Direnişte

Amuri ailesi, İsrail'in saldırıları altında evlerini terk etmeyerek direniyor.

18.02.2025 12:17
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Filistinli Amuri ailesi, 21 Ocak'tan bu yana İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Cenin Mülteci Kampı'ndaki evlerini kurşun, patlama ve yıkım seslerine rağmen terk etmiyor.

İsrail ordusu, Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak'ta yürürlüğe girmesinin ardından 21 Ocak'ta işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin'e "Demir Duvar" adıyla saldırı başlattı.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim ve Tubas kentlerini kapsayacak şekilde genişletilen İsrail saldırılarında 55 Filistinli yaşamını yitirdi, binlerce kişi yaralandı, bölgedeki yapılar ve altyapı da büyük ölçüde tahrip edildi.

Yaşadıkları korkuya rağmen evlerini terk etmeyerek direniyorlar

İsrail'in saldırılarından en çok zarar gören Cenin Mülteci Kampı'nda yaşayan Filistinli Mahmud Amuri ve ailesi, etrafta devam eden yıkım ve patlama sesleri altında yaşadıkları korkuya rağmen evlerini terk etmeyerek direniyor.

AA ekibi, yıkımlar üzerinde yol açmaya devam eden İsrail ordusuna ait dev buldozerlerin bulunduğu Cenin Mülteci Kampı'nın güneyinde yer alan Amuri ailesinin evine ulaşmayı başardı.

Eşi ve çocuklarıyla evinde kalmayı sürdüren Mahmud Amuri, İsrail'in yaklaşık bir aydır yoğun saldırı ve tahribat gerçekleştirdiği Cenin Mülteci Kampı'ndan ve evinden ayrılmayı reddediyor.

Filistinli adam, gazetecilerin evine ulaşmasını hayretle karşıladı

İsrail güçlerinin kuşatması altındaki Cenin Mülteci Kampı'nda gazetecilerin evine ulaşmasını şaşkınlıkla karşılayan Mahmud Amuri, şunları söyledi:

"Bizler askeri bir kışlanın ortasında yaşıyoruz, çünkü etrafımızdaki çoğu ev askeri karargaha dönüştürülmüş durumda. Evin aşağısında da yıkım çalışmaları devam ediyor."

"Bizden birçok kez evimizi terk etmemiz istendi ancak reddettik"

İsrail ordusunun saldırıları sonucu kırılan penceresinden Mahyub Caddesi'ne işaret eden Amuri, "İsrail ordusu, bu caddeyi Cenin Mülteci Kampı'nın merkezine kadar götürerek kampı ikiye böldü." dedi.

İsrail ordusunun yıkımlar arasında açtığı yollarla yeni bir gerçeklikle karşılaşacaklarını dile getiren Amuri, evlerini terk etmeme kararlılığını ise "Bizden birçok kez evimizi terk etmemiz istendi ancak reddettik, yaşadığımız zorluklara rağmen kaldık." sözleriyle dile getirdi.

"Bu bizim evimiz, nereye gidebiliriz ki? Burayı kesinlikle terk etmeyeceğiz"

Önceden var olan stok gıdalar ve zaman zaman kamptaki diğer bazı Filistinlilerin kendilerine ulaştırdığı yiyecekleri tükettiklerini anlatan Amuri, "İsrail ordusunun hareketliliğini göz önünde bulundurarak hızlıca bazen çıkıp ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz." diye konuştu.

Evinin üst taraflarında da İsrail ordusuna ait buldozerlerin ağaçları ve evleri yok ederek yollar açtığını aktaran Amuri, şunları söyledi:

"Elektriksiz ve internetsiz yaşıyoruz, ilgili taraflardan gerekli izinleri aldıktan sonra tankerlerle su alabiliyoruz. Bu bizim evimiz, nereye gidebiliriz ki? Her an korku içinde yaşıyoruz ancak burayı kesinlikle terk etmeyeceğiz."

2002'deki saldırıda da evini kaybetmiş

Amuri, İsrail ordusunun 2002 yılında Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda evini kaybettiğini ancak yeniden inşa ettiğini söyledi.

Filistinli adam, devam eden bombalamalar ve kazılar sonucu evinde çatlaklar oluştuğunu, camlarının kırıldığını dile getirdi.

Cenin kenti Vali Yardımcısı Mansur Sadi, 9 Şubat'ta Filistin'in Sesi Radyosu'na yaptığı açıklamada, Cenin'deki yıkım ve zorla yerinden edilmelere ilişkin, "İşgalciler, Cenin Mülteci Kampı'nı tamamen yerle bir edip 20 binden fazla kişiyi evlerini, belgelerini ve kişisel eşyalarını geride bırakarak zorla yerinden etti." demişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cenin'de Filistinli Aile Direnişte - Son Dakika

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