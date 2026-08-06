Cenin'de İsrail Baskını: 2 Filistinli Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cenin'de İsrail Baskını: 2 Filistinli Yaralandı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusunun Cenin'e düzenlediği baskında biri çocuk 2 Filistinli yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine düzenlediği baskında biri çocuk 2 Filistinli yaralandı.

Filistin Kızılayından yapılan iki ayrı açıklamada, İsrail askerlerinin Cenin kent merkezine düzenlediği baskında 14 yaşındaki bir çocuğun belinden gerçek mermiyle vurulduğu, darbedilen bir Filistinlinin de ekipler tarafından hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Filistin'in Sesi Radyosu'nun haberinde de İsrail ordusuna bağlı bir birliğin Cenin'e baskın düzenlediği ve bölgedeki Filistinlilere saldırdığı kaydedildi.

İsrail ordusu, öldürdüğü Filistinlinin naaşını 3 ay sonra teslim etti

Öte yandan Filistin Kızılayı, ekiplerinin Kuzey Ağvar'daki Teyasir Askeri Kontrol Noktası'nda, yaklaşık 3 ay önce İsrail askerleri tarafından öldürülen ve naaşı alıkonan bir Filistinlinin cenazesini teslim aldığını açıkladı.

Filistin Sivil İşler Genel İdaresi de konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Tubas'taki ekiplerin, Teyasir beldesi sakinlerinden Ala Halid Muhammed Subeyh'in naaşını teslim aldığını bildirdi.

Açıklamada, İsrail ordusunun Subeyh'in naaşını 9 Nisan'dan bu yana alıkoyduğu kaydedildi.

Filistinli resmi kaynaklara göre, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının başlamasından bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 1182'den fazla Filistinli yaşamını yitirdi, yaklaşık 13 bin kişi yaralandı, 25 bine yakın kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA

İsrail Ordusu, İnsan Hakları, Güncel, İsrail, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cenin'de İsrail Baskını: 2 Filistinli Yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Topladıkları mantardan zehirlenen yaşlı çiftin durumu ağır Topladıkları mantardan zehirlenen yaşlı çiftin durumu ağır
Görüntüler Bodrum’dan Özel plajda olanları gören herkes aynı yorumu yapıyor Görüntüler Bodrum'dan! Özel plajda olanları gören herkes aynı yorumu yapıyor
Aziz Yıldırım’a bulaşmanın bedeli ağır oldu Aziz Yıldırım'a bulaşmanın bedeli ağır oldu
Her saniyesi korkunç Ayı, yakaladığı iki kardeşi diri diri yedi Her saniyesi korkunç! Ayı, yakaladığı iki kardeşi diri diri yedi
76 yaşındaki dünyaca ünlü oyuncu, 28 yaşındaki partneriyle yakınlaşırken görüntülendi 76 yaşındaki dünyaca ünlü oyuncu, 28 yaşındaki partneriyle yakınlaşırken görüntülendi
Bakan Gürlek, Uğur Mumcu’nun ailesiyle görüştü Bakan Gürlek, Uğur Mumcu'nun ailesiyle görüştü

12:46
Av. Bedia Teymur sordu, Bakan Gürlek yanıtladı: Silahlar bırakılmadan yasa yürürlüğe girmeyecek“
Av. Bedia Teymur sordu, Bakan Gürlek yanıtladı: Silahlar bırakılmadan yasa yürürlüğe girmeyecek"
12:17
Cumhurbaşkanına suikast timindeki Burkay Karatepe silahların gömdüğü yeri söyledi, ekipler harekete geçti
Cumhurbaşkanına suikast timindeki Burkay Karatepe silahların gömdüğü yeri söyledi, ekipler harekete geçti
12:17
Yapay zeka telifleri ve yıllar sonra çözülen cinayetler: Ekrem Teymur sordu, Bakan Gürlek yanıtladı
Yapay zeka telifleri ve yıllar sonra çözülen cinayetler: Ekrem Teymur sordu, Bakan Gürlek yanıtladı
11:46
Ahbap Derneği için yolun sonu Fesih için dava açıldı, derneğe yönetim kayyumu atandı
Ahbap Derneği için yolun sonu! Fesih için dava açıldı, derneğe yönetim kayyumu atandı
11:36
Kuşadası operasyonunda dikkat çeken isimler Bülent Tezcan’ın kızı ve damadı gözaltında
Kuşadası operasyonunda dikkat çeken isimler! Bülent Tezcan'ın kızı ve damadı gözaltında
11:14
26 yaşındaki Müge’nin acı sonu Katilini görmüş ama emin olamamış
26 yaşındaki Müge'nin acı sonu! Katilini görmüş ama emin olamamış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2026 15:24:16. #7.13#
SON DAKİKA: Cenin'de İsrail Baskını: 2 Filistinli Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.