Cenin'de İsrail Ordusundan 8 Saatlik Baskın

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İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da 8 saat süren baskınların ardından Cenin kentinden çekildi.

Cenin Belediye Başkanı Nidal el-Ubeydi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İşgalci İsrail güçleri, 8 saat süren baskınlardan sonra Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı'ndan çekildi." dedi.

İsrail ordusunun baskına, Cenin Mülteci Kampı'nda bir evi kuşatmaya alarak başladığını hatırlatan Ubeyd, İsrail askerlerinin söz konusu evde kimseyi bulamadığını aktardı.

Ubeydi, İsrail ordusunun Cenin kentinde 8 saat süren baskınlarında iş makineleriyle altyapıya zarar verdiğini ancak kimseyi gözaltına almadığını ifade etti.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail güçlerinin Cenin kentindeki baskınlarda açtığı ateş sonucu 2 Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Filistin Kızılayı ise İsrail'in söz konusu baskınlarında yaralanan 4 kişiye müdahale ettiğini bildirmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten beri işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.