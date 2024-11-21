Cenin'de İsrail Saldırıları: 8 Ölü, 19 Yaralı

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İsrail güçleri, son iki gündür saldırılar düzenlediği, 8 kişinin hayatını kaybettiği ve 19 kişinin yaralandığı işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kenti ve mülteci kampından çekildi.

Cenin Belediyesi Halkla İlişkiler Sorumlusu Beşir Metahin, AA muhabirine, İsrail ordusuna ait güçlerin, işgal altındaki Cenin kenti ve mülteci kampından tamamen çekildiğini söyledi.

Metahin, İsrail ordusunun son 2 gündür kente düzenlediği baskında çok sayıda evi ateşe verdiğini ve yıktığını belirterek, kentte alt yapının tahrip edildiğini, 4 kilometre uzunluğundaki su ve kanalizasyon şebekelerinin doğrudan hedef alındığını anlattı.

Cenin Mülteci Kampı'nda iki gündür elektrik olmadığını ifade eden Metahin, baskınlar sırasında çok sayıda Filistinlinin gözaltına alınıp daha sonra serbest bırakıldığını kaydetti.

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine 19 ve 20 Kasım tarihlerinde düzenlediği saldırılarda 8 Filistinli hayatını kaybetmiş, 19 kişi yaralanmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 794 Filistinli hayatını kaybetti.