Cenin ve Nur Şems'te Yıkımlar Devam Ediyor - Son Dakika
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Cenin ve Nur Şems'te Yıkımlar Devam Ediyor

22.06.2025 21:05
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İsrail ordusu, Cenin ve Nur Şems mülteci kamplarında evleri yıkmaya ve operasyonlarını sürdürmeye devam ediyor.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin ve Nur Şems mülteci kamplarında 153 gündür sürdürdüğü askeri operasyonlar kapsamında, evleri yıkmaya, beldelere baskın düzenlemeye ve Filistinlileri gözaltına almaya devam ediyor.

Filistin'in Sesi Radyosu, İsrail güçlerinin, Cenin kampında sivillere ait evleri yıkmayı sürdürdüğünü duyurdu ve yıkımlara ilişkin görüntüleri dijital platformlarında yayımladı.

Radyonun haberinde kaç evin yıkımının gerçekleştiği belirtilmedi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusunun Cenin'in batısındaki Kefr Dan kasabasında iki Filistinliyi evlerine düzenlenen baskınla gözaltına aldığını aktardı. Güneydeki Sanur beldesinde ise dün akşamdan bu yana sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Haberde, İsrail ordusunun güneydeki Anza kasabasına düzenlediği baskınların üçüncü gününde olduğu, çok sayıda eve girilerek arama yapıldığı, ev eşyalarının tahrip edildiği ve bazı evlerin askeri karargaha çevrildiği bildirildi. Çok sayıda gencin gözaltına alındığı aktarıldı.

WAFA'nın haberinde, Tulkerim kentine bağlı Nur Şems Mülteci Kampı'nda 6 buldozerin Menşiye Mahallesi'ndeki çok sayıda binayı yıkarak geniş caddeler açtığını belirtti. Şu ana kadar 30'dan fazla bina yıkıldı. Son iki haftada ise Tulkerim kampında 50'den fazla bina yerle bir edildi.

WAFA, bu yıkımların, İsrail'in geçen mayıs ayında duyurduğu 106 binayı kapsayan bir planın parçası olduğunu bildirdi. Plan, Tulkerim kampındaki 58 ve Nur Şems kampındaki 48 binanın "yol açma" ve "bölgenin coğrafi yapısını değiştirme" gerekçesiyle yıkılmasını öngörüyor.

Kampların kuşatma altında olduğu, piyade birlikleri ve askeri araçların giriş çıkışları kontrol ettiği, bunun da sivillerin evlerine ulaşmasını engellediği kaydedildi.

Cenin ve çevresinde 21 Ocak'ta başlattığı askeri operasyonu daha sonra Tulkerim ve Nur Şems kamplarına doğru genişleten İsrail, haziran başında ise Cenin kampında 95 yeni evi yıkma planını açıklamıştı.

Cenin Belediyesine göre, bu planın uygulanması kampın yaklaşık yüzde 33'ünün tamamen yıkılması anlamına geliyor. Cenin kampında 7 Ekim 2023'ten bu yana yaklaşık 600 ev yıkıldı, 22 binden fazla Filistinli yerinden edildi.

Resmi verilere göre, İsrail'in operasyonları nedeniyle Cenin ve Nur Şems kamplarından 5 binden fazla aile, yani yaklaşık 25 bin kişi yerinden edildi. En az 400 ev tamamen yıkıldı, 2 bin 573 ev de kısmi hasar gördü.

İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Gazze Şeridi'ndeki saldırılarla eş zamanlı olarak işgal altındaki Doğu Kudüs dahil olmak üzere Batı Şeria'da baskınlarını artırdı.

Filistinli kaynaklara göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da en az 980 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 7 bin kişi yaralandı, 17 bin 500'den fazla kişi tutuklandı.

İsrail, ABD'nin tam desteğiyle Gazze'de 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarda, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 187 binden fazla Filistinlinin ölümüne veya yaralanmasına yol açtı. Ayrıca 11 binden fazla kişi kayıp, yüz binlerce kişi ise yerinden edildi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Batı Şeria, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Filistin, Güncel, İsrail, Dünya, Son Dakika

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