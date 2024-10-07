Cennet Aşık'ın ölümüne neden olan sürücü yakalandı

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Konya'da dün otomobili ile çarptığı 17 yaşındaki Cennet Aşık'ın ölümüne neden olan ve kaza yerinden kaçan sürücü yakalandı.

Polis ekipleri, Meram ilçesine bağlı Yaylapınar Süleymaniye Mahallesi, Özbayram Sokak'ta dün akşam meydana gelen kazada yolun karşısına geçmek isteyen Aşık'a çarpıp olay yerinden kaçan aracın sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

Görgü tanıklarının ifadeleri ve kamera görüntülerinden yola çıkan polis, Aziz C. olduğu belirlenen araç sürücüsünü gözaltına aldı.

Zanlının polise verdiği ifadesinde, kaza sonrası korkuyla olay yerinden kaçtığını söylediği öğrenildi.

Kazada yaşamını yitiren Cennet Aşkın ise Yazır Mezarlığı'nda toprağa verildi.