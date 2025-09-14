Cennetin Çocukları Başlıyor

Yönetmenliğini Soner Caner'in yaptığı, senaryosunu Ali Kara'nın kaleme aldığı TRT 1'in yeni dizisi "Cennetin Çocukları" yarın başlayacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre Evliya Aykan, Elif Ongan Tekçe ve Bihter Dinçel gibi isimlerin rol aldığı dizide, sokaklarda yetişmiş azılı bir mafya üyesinin sıcak bir aile ortamında insan-ı kamil olma hikayesi anlatılıyor.

İsmail Hacıoğlu, Özgü Kaya, Yurdaer Okur, Melisa Şenolsun, Zafer Algöz, Ali Seçkiner Alıcı, Ali Düşenkalkar, Şebnem Doğruer, Münire Apaydın, Eda Akalın, Ali Gözüşirin, Eren Hacısalihoğlu, Birand Tunca, Ecem Çalhan, Abdurrahman Yunusoğlu, Yeşim Gül, Alper Türedi, Melis Kızılaslan, Ekim Bölük, Nehir Gökdemir, Aziz Caner İnan, Serhan Süsler, Mustafa Şen, Halil İbrahim Yılmaz, Adem Türkyılmaz, Ada Mihrioğlu, Kılıç Kantarcı, Mutlu Aydemir, Selen Özgür, Zeynep Çobaner ve Bartu Tuna Nazcan da oyuncu kadrosunda yer aldığı dizinin ilk bölümü, yarın akşam TRT 1'de yayınlanacak.