CENTCOM, Hürmüz Boğazı ablukasında son 60 günde 100 geminin rotasını değiştirdi - Son Dakika
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CENTCOM, Hürmüz Boğazı ablukasında son 60 günde 100 geminin rotasını değiştirdi

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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik deniz ablukasının yeniden başlamasından bu yana geçen 60 gün içinde 100 ticari geminin rotasının değiştirildiğini açıkladı. Komutanlık, ABD güçlerinin izni olmadan ablukayı geçen tek bir gemi bile olmadığını vurguladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukasını yeniden uygulamaya başladığı son 2 ay içinde 100 ticari geminin rotasının değiştirildiğini açıkladı.

CENTCOM, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, ABD donanmasının Hürmüz Boğazı'na yönelik ablukasının kesintisiz şekilde devam ettiğini vurguladı.

Komutanlık, "Amerika'nın İran'a karşı çelik duvar ablukasını yeniden başlatmasından bu yana geçen 60 gün içinde CENTCOM güçleri 100 ticari geminin rotasını değiştirdi. ABD güçlerinin izni olmadan ablukayı geçen tek bir gemi bile olmadı." ifadelerini kullandı.

ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukası ilk olarak 13 Nisan'da başlamış ve iki ülke arasındaki anlaşma uyarınca 18 Haziran'da askıya alınmıştı. Daha sonra iki ülke arasındaki anlaşma zemini ortadan kalkınca ABD ordusu, 14 Temmuz'da ablukanın yeniden uygulanmaya başladığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Hürmüz Boğazı, Denizcilik, Güvenlik, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel CENTCOM, Hürmüz Boğazı ablukasında son 60 günde 100 geminin rotasını değiştirdi - Son Dakika

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