CENTCOM, İran'ın kara yolu silah nakline karşı 'Iron Gate' görev gücü kurdu - Son Dakika
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CENTCOM, İran'ın kara yolu silah nakline karşı 'Iron Gate' görev gücü kurdu

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CENTCOM, İran'ın gelişmiş silahları ve malzemeleri kara yoluyla nakletmesini engellemek için 'Iron Gate' görev gücü kurduğunu bildirdi. Florida'nın Tampa kentinde konuşlanacak görev gücü, ABD kurumlarıyla Hazar Denizi ve kara sınırlarında koordineli çalışacak.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) bünyesinde İran'ın gelişmiş silahları ve diğer malzemeleri kara yolu üzerinden nakletmesini engellemek için "Iron Gate" isimli bir görev gücünün kurulduğu bildirildi.

CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper'ın Komutanlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamaya göre, İran'a karşı "Iron Gate" (Demir Kapı) isimli yeni bir görev gücü kuruldu.

Florida eyaletinin Tampa kentinde konuşlanacak yeni görev gücü, İran'ın gelişmiş silahları ve diğer malzemeleri kara yolu üzerinden nakletmesini engellemek amacıyla ABD hükümetinin çabalarını destekleyecek.

Görev gücü "gelişmiş silah sistemlerinin, çift kullanımlı teknolojilerin, yaptırım kapsamındaki malzemelerin ve yasa dışı gelir kaynaklarının İran'ın kara sınırları ve Hazar Denizi üzerinden taşınmasını önlemek amacıyla" ABD hükümeti kuruluşlarıyla koordinasyon içinde çalışacak.

Kaynak: AA
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