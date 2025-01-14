CENTCOM Komutanı Mısır'da Temaslarda Bulundu

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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı General Michael Erik Kurilla'nın, Suudi Arabistan'dan sonra Mısır'da temaslarda bulunduğu bildirildi.

CENTCOM'un X hesabından yapılan açıklamada, Kurilla'nın, Mısır Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ahmed Fethi İbrahim Halife ile bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmede iki ülke arasındaki "güçlü askeri ilişkilerin" ele alındığı anlatılan açıklamada, Kurilla ve Halife buluşmasında "bölgesel sıcak konuların yanı sıra radikal örgütlerle mücadele ve güvenlik alanındaki zorlukları aşma çabalarının" konuşulduğuna işaret edildi.

CENTCOM'dan daha önce yapılan açıklamada da Kurilla'nın, 11 Ocak Cumartesi günü Suudi Arabistan'ı ziyaret ettiği duyurulmuştu.

Kurilla'nın Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Feyyaz bin Hamid er-Ruveyli ile bir araya geldiği bildirilen açıklamada, görüşmede iki ülke arasındaki ilişkileri özellikle de ortak askeri eğitimlerle ilerletmenin önemine dikkat çekildiği ifade edilmişti.

Öte yandan İsrail devlet televizyonu KAN, Kurilla'nın Tel Aviv'e ulaştığı bilgisini paylaştı.