Çerkes Derneği'nden Çankaya Belediyesi'ne Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çerkes Derneği'nden Çankaya Belediyesi'ne Tepki

Çerkes Derneği\'nden Çankaya Belediyesi\'ne Tepki

Çerkes Derneği, sosyal tesislerinin polis gözetiminde tahliye edilmesine karşı protesto düzenledi.

02.12.2024 14:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çerkes Derneği Başkanı Yusuf Hatuk, Çankaya Belediyesince sosyal tesislerinin polis gözetiminde tahliye edilmesi kararına tepki gösterdi.

Çerkes Derneği üyeleri, derneğin Yaşamkent Sosyal Tesisleri önünde bir araya geldi.

Burada basın açıklaması yapan Dernek Başkanı Hatuk, emsali olmayan haksız bir uygulamayla karşı karşıya olduklarını, büyük emeklerle inşa ettikleri sosyal tesislerini Çankaya Belediyesinin polis göndererek ellerinden almaya çalıştığını öne sürdü.

Hatuk, Çerkes Derneği Yaşamkent Sosyal Tesisi ve içinde yer aldığı Maykop Parkı'nın, Yenimahalle Belediyesince tahsis edilen boş alan üzerine, halkın katkılarıyla dernekleri tarafından inşa edildiğini belirtti.

Tesis konusunda Çankaya Belediyesi ile yaşanan sorunun çözülmesi için tüm iyi niyetleriyle bugüne kadar yaptıkları girişimlerin sonuçsuz kaldığını aktaran Hatuk, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yaptığımız olumlu görüşme sonrası taleplerimizi gözeten bir çözüme ulaşılacağını beklerken, polis gözetiminde tahliye yazısıyla karşılaşmamız süreçte yaşanan haksızlıkları katmerli hale getirmiştir." diye konuştu.

Hatuk, tesisin polis zoruyla boşaltılmasına ilişkin tebligat yapılmasının tepkiye yol açtığını, tesisin gelirleriyle öğrencilere burs verildiğini belirterek, yaşanan haksızlığa karşı olan tüm CHP'lileri bu yanlıştan dönülmesi için sürece müdahil olmaya çağırdıklarını kaydetti.

Çankaya Belediyesinden açıklama

Çankaya Belediyesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada ise bahse konu alanın 2013'te belediye tarafından "yapım karşılığı kullanım ihalesi" ile 10 yıllığına Çerkes Derneğine ihale edildiği bilgisine yer verildi.

Açıklamada, "Bu süre zarfında yapının üst katı dernek yönetimince bir işletmeye kiraya verilmiş, alt katı ise dernek faaliyetlerine ayrılmış olup mevcut durumda binanın büyük bölümü dernek faaliyetiyle uzaktan yakından ilgisi olmayacak şekilde özel bir işletme tarafından ticari amaçla kullanılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Kasım 2023 itibarıyla ihale süresinin sona erdiği, yasal zorunluluk gereği yeni bir hukuki işlem tesis etmek gerektiği ve yerel seçimlerin ardından dernek yönetimiyle iyi niyetli görüşmelerin bugüne dek sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, çözüm aranan son toplantıda bir ilerleme sağlanamadığı aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Konunun, dernek faaliyeti değil, dernek içerisinde bir grubun ticari faaliyet yürütme çabası olduğu kesin olarak anlaşılmıştır. Bu tarihten itibaren, zorunlu olarak yürütülmesi gereken işlemler kaymakamlık tarafından yürütülmektedir. İdaremizin, hukuki olmayan herhangi bir yöntemle herhangi bir binayı herhangi bir derneğe tahsis etmesi mümkün olmadığı gibi söz konusu alanın başka bir sivil toplum kuruluşuna tahsis edileceği iddiası da tamamen asılsız ve çirkin bir iftiradan ibarettir. Çankaya Belediyesinin herhangi bir toplum kesimine karşı özel ve negatif bir tutumu söz konusu olamaz. Kamuya ve Çankaya halkına ait bu alanın Yaşamkent halkının müşterek ihtiyaçları doğrultusunda herkese hizmet edecek şekilde kullanılacağını, yasal olarak da başka bir seçeneğin mümkün olmadığını kamuoyunun bilgisine sunarız."

Kaynak: AA

Çankaya Belediyesi, Yerel Yönetim, Sivil Toplum, Politika, Çankaya, Güncel, Hukuk, Yaşam, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çerkes Derneği'nden Çankaya Belediyesi'ne Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:31 Rus savaş uçakları, İdlib Üniversite Hastanesi’ni vurdu Rus savaş uçakları, İdlib Üniversite Hastanesi'ni vurdu
14:49 Türkiye’nin en zengin 2 kadını Türkiye'nin en zengin 2 kadını
14:02 Esad’la görüşen İran Dışişleri Bakanı’ndan birkaç saat sonra Türkiye’ye kritik ziyaret Esad'la görüşen İran Dışişleri Bakanı'ndan birkaç saat sonra Türkiye'ye kritik ziyaret
12:53 Suriye muhalefeti: Rejim masaya oturana kadar operasyonu durdurmayacağız Suriye muhalefeti: Rejim masaya oturana kadar operasyonu durdurmayacağız
12:23 Memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak İşte konuşulan rakamlar Memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak? İşte konuşulan rakamlar
22:42 Berke Özer’den tarihi performans Berke Özer'den tarihi performans
21:54 Moskova’ya kaçtığı söylenen Beşar Esad’ın akıbeti belli oldu Moskova'ya kaçtığı söylenen Beşar Esad'ın akıbeti belli oldu
21:43 Muhalifler şimdi de gözünü Münbiç’e dikti: Tamamen temizleyeceğiz Muhalifler şimdi de gözünü Münbiç'e dikti: Tamamen temizleyeceğiz
21:32 Okan Buruk’tan hakem Oğuzhan Çakır’a sahanın ortasında olay yaratacak sözler Okan Buruk'tan hakem Oğuzhan Çakır'a sahanın ortasında olay yaratacak sözler
21:25 Sahte Dolarlara Karşı Önlemler Artıyor: ATM’ler Güncelleniyor Sahte Dolarlara Karşı Önlemler Artıyor: ATM'ler Güncelleniyor
21:06 Galatasaray, Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı Galatasaray, Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı
20:51 Inter maçında korku dolu anlar: Futbolcu aniden yere yığıldı, maç ertelendi Inter maçında korku dolu anlar: Futbolcu aniden yere yığıldı, maç ertelendi
20:32 İlahiyatçı yazar Ali Rıza Demircan’dan ’heykel’ çıkışı: Tapınmak için olmadıkça yapılabilir İlahiyatçı yazar Ali Rıza Demircan'dan 'heykel' çıkışı: Tapınmak için olmadıkça yapılabilir
20:21 Elektronik sigara satan ve alkol damıtanlara ağır cezalar kapıda Elektronik sigara satan ve alkol damıtanlara ağır cezalar kapıda
20:11 Tek Başına Üç Çocuğuna Bakan Baba Sosyal Medyada İlgi Gördü Tek Başına Üç Çocuğuna Bakan Baba Sosyal Medyada İlgi Gördü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2024 16:08:21. #1.11#
SON DAKİKA: Çerkes Derneği'nden Çankaya Belediyesi'ne Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.