Çerkes Derneği\'nden Çankaya Belediyesi\'ne Tepki

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Çerkes Derneği Başkanı Yusuf Hatuk, Çankaya Belediyesince sosyal tesislerinin polis gözetiminde tahliye edilmesi kararına tepki gösterdi.

Çerkes Derneği üyeleri, derneğin Yaşamkent Sosyal Tesisleri önünde bir araya geldi.

Burada basın açıklaması yapan Dernek Başkanı Hatuk, emsali olmayan haksız bir uygulamayla karşı karşıya olduklarını, büyük emeklerle inşa ettikleri sosyal tesislerini Çankaya Belediyesinin polis göndererek ellerinden almaya çalıştığını öne sürdü.

Hatuk, Çerkes Derneği Yaşamkent Sosyal Tesisi ve içinde yer aldığı Maykop Parkı'nın, Yenimahalle Belediyesince tahsis edilen boş alan üzerine, halkın katkılarıyla dernekleri tarafından inşa edildiğini belirtti.

Tesis konusunda Çankaya Belediyesi ile yaşanan sorunun çözülmesi için tüm iyi niyetleriyle bugüne kadar yaptıkları girişimlerin sonuçsuz kaldığını aktaran Hatuk, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yaptığımız olumlu görüşme sonrası taleplerimizi gözeten bir çözüme ulaşılacağını beklerken, polis gözetiminde tahliye yazısıyla karşılaşmamız süreçte yaşanan haksızlıkları katmerli hale getirmiştir." diye konuştu.

Hatuk, tesisin polis zoruyla boşaltılmasına ilişkin tebligat yapılmasının tepkiye yol açtığını, tesisin gelirleriyle öğrencilere burs verildiğini belirterek, yaşanan haksızlığa karşı olan tüm CHP'lileri bu yanlıştan dönülmesi için sürece müdahil olmaya çağırdıklarını kaydetti.

Çankaya Belediyesinden açıklama

Çankaya Belediyesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada ise bahse konu alanın 2013'te belediye tarafından "yapım karşılığı kullanım ihalesi" ile 10 yıllığına Çerkes Derneğine ihale edildiği bilgisine yer verildi.

Açıklamada, "Bu süre zarfında yapının üst katı dernek yönetimince bir işletmeye kiraya verilmiş, alt katı ise dernek faaliyetlerine ayrılmış olup mevcut durumda binanın büyük bölümü dernek faaliyetiyle uzaktan yakından ilgisi olmayacak şekilde özel bir işletme tarafından ticari amaçla kullanılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Kasım 2023 itibarıyla ihale süresinin sona erdiği, yasal zorunluluk gereği yeni bir hukuki işlem tesis etmek gerektiği ve yerel seçimlerin ardından dernek yönetimiyle iyi niyetli görüşmelerin bugüne dek sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, çözüm aranan son toplantıda bir ilerleme sağlanamadığı aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Konunun, dernek faaliyeti değil, dernek içerisinde bir grubun ticari faaliyet yürütme çabası olduğu kesin olarak anlaşılmıştır. Bu tarihten itibaren, zorunlu olarak yürütülmesi gereken işlemler kaymakamlık tarafından yürütülmektedir. İdaremizin, hukuki olmayan herhangi bir yöntemle herhangi bir binayı herhangi bir derneğe tahsis etmesi mümkün olmadığı gibi söz konusu alanın başka bir sivil toplum kuruluşuna tahsis edileceği iddiası da tamamen asılsız ve çirkin bir iftiradan ibarettir. Çankaya Belediyesinin herhangi bir toplum kesimine karşı özel ve negatif bir tutumu söz konusu olamaz. Kamuya ve Çankaya halkına ait bu alanın Yaşamkent halkının müşterek ihtiyaçları doğrultusunda herkese hizmet edecek şekilde kullanılacağını, yasal olarak da başka bir seçeneğin mümkün olmadığını kamuoyunun bilgisine sunarız."