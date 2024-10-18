Çerkeş Jandarması'na Başarı Belgesi

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Çerkeş'te İlçe Jandarma Komutanlığı personeli başarı belgesi ile ödüllendirildi.

Çerkeş Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu, jandarma ekiplerinin İçişleri Bakanlığı'nın yeni kimlik kartlarına geçiş talimatı üzerine ilçede yeni kimlik kartı almayan vatandaşların belirlenerek nüfus cüzdanlarını değiştirmelerine yönelik yürüttükleri çalışmalardaki gayretlerinden dolayı başarı belgesi verildi.

Ödül töreninde İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Uğur Kaya da hazır bulundu.

Üstün gayret ve özverili çalışmalarından dolayı kendilerini tebrik eden Kaymakam Bulgurlu, azimli ve başarılı çalışmalarının devamını diledi.