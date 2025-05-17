Çerkes Soykırımı\'nın 161. Yılı Anma Etkinliği Samsun\'da

Kafkas Dernekleri Federasyonu ve Samsun Çerkes Derneği tarafından düzenlenecek Çerkes Soykırımı ve Sürgünü'nün 161. yılı anma programının, Türkiye'deki tüm Çerkes derneklerinin katılımıyla Samsun'da gerçekleştirileceği bildirildi.

Kafkas Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Ünal Uluçay, Samsun Çerkes Derneği Başkanı İlhan Ayrancı ve 21 Mayıs Organizasyon Komitesi Başkanı Rahşan Erdoğan Yılmaz, 21 Mayıs 1864 Büyük Kafkas Soykırımı ve Sürgünü'nün 161. yılı dolayısıyla Samsun'da bir otelde basın toplantısı düzenledi.

Uluçay, burada yaptığı konuşmada, Rus Çarlığı ile Kafkas halkları arasında 308 yıl süren savaşın sonunda tüm Kafkas halkının sürgün edildiğini belirtti.

Sürgünün üzerinden 161 yıl geçtiğini dile getiren Uluçay, "21 Mayıs Çarlık Rusya'sı ile Kafkas halkı arasındaki 308 yıllık savaşın bittiği tarihtir. Türkiye'de 125 yıldır her yıl anma etkinlikleri yapılıyor. Ana vatanından çok diasporada yaşıyoruz. Samsun, Çerkes halkının en fazla yaşadığı şehirlerin başında gelmektedir. Bu nedenle sürgün ve soykırımın 161. yılında kitlesel bir anma etkinliğini Samsun'da yapacağız." dedi.

Uluçay, anma programına Türkiye'nin dört bir yanından Çerkes derneklerinin katılacağını kaydetti.

"21 Mayıs sadece bir sürgün değil aynı zamanda soykırımdır"

Samsun Çerkes Derneği Başkanı Ayrancı, Samsun'un Çerkes halkı için çok önemli bir şehir olduğunu belirterek "Yaklaşık 308 yıl süren Kafkas-Çarlık Rus Savaşı'ndan sonra Çerkeslere iki seçenek sunuldu. ya Osmanlı topraklarına sürgün ya da Sibirya'ya sürgün. Sibirya'ya sürgünü kabul etmemiz mümkün değildi. Büyüklerimiz Osmanlı topraklarına göç etmeyi kabul ettiler. Köhne tekneler ile Çerkes halkı yola çıktı. 1,5 milyon insan yola çıktı ve 500 bin insan farklı sebeplerle hayatını kaybetti. 21 Mayıs sadece bir sürgün değil aynı zamanda soykırımdır. Çerkeslerin karaya ilk ayak bastığı şehirlerin başında Samsun gelmektedir. Samsun sahillerindeki her yer Çerkeslerin anıları ile doludur." ifadesini kullandı.

21 Mayıs Organizasyon Komitesi Başkanı Yılmaz da büyük sürgünün Anadolu topraklarına ilk çıkış noktalarından birisinin Samsun olduğunu hatırlatarak, bu kentte yapılacak etkinliğin anlamlı olduğunu vurguladı.