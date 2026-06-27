Çerkezköy\'de Bağımlılıkla Mücadele İçin Spor Etkinliği

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü dolayısıyla farkındalık oluşturmak amacıyla spor etkinliği düzenlendi.

Yeşilay Tekirdağ Şubesi, Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü işbirliğinde Çerkezköy Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü futbol sahasında gerçekleştirilen etkinlikte, penaltı atışı, voleybol, mendil kapmaca, tekvando gösterisi, güç ve denge parkuru, halat çekme ve çuval yarışı gibi çeşitli sportif aktiviteler yapıldı.

Yeşilay Tekirdağ Şube Başkanı Zafer Soykırlı, etkinlikte yaptığı konuşmada, sporun bağımlılıkla mücadelede önemli bir araç olduğunu belirterek, çocuk ve gençlerin yaz tatilinde spor faaliyetlerine yönlendirilmesinin büyük önem taşıdığını söyledi.

Ailelere çocuklarını bağımlılık risklerine karşı yakından takip etmeleri çağrısında bulunan Soykırlı, bağımlılıkla mücadelede Yeşilay Danışmanlık Merkezlerinin (YEDAM) ücretsiz psikolojik ve sosyal destek hizmeti sunduğunu ifade etti.

Etkinlik, müzik dinletisi ve çeşitli eğlencelerin ardından sona erdi.

Etkinliğe, Çerkezköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Aslan, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürü Arzu Yiğit, Yeşilay gönüllüleri, sporcular ve vatandaşlar katıldı.