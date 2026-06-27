Çerkezköy'de Bağımlılıkla Mücadele İçin Spor Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çerkezköy'de Bağımlılıkla Mücadele İçin Spor Etkinliği

Çerkezköy\'de Bağımlılıkla Mücadele İçin Spor Etkinliği
27.06.2026 12:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü'nde spor etkinliği düzenlendi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü dolayısıyla farkındalık oluşturmak amacıyla spor etkinliği düzenlendi.

Yeşilay Tekirdağ Şubesi, Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü işbirliğinde Çerkezköy Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü futbol sahasında gerçekleştirilen etkinlikte, penaltı atışı, voleybol, mendil kapmaca, tekvando gösterisi, güç ve denge parkuru, halat çekme ve çuval yarışı gibi çeşitli sportif aktiviteler yapıldı.

Yeşilay Tekirdağ Şube Başkanı Zafer Soykırlı, etkinlikte yaptığı konuşmada, sporun bağımlılıkla mücadelede önemli bir araç olduğunu belirterek, çocuk ve gençlerin yaz tatilinde spor faaliyetlerine yönlendirilmesinin büyük önem taşıdığını söyledi.

Ailelere çocuklarını bağımlılık risklerine karşı yakından takip etmeleri çağrısında bulunan Soykırlı, bağımlılıkla mücadelede Yeşilay Danışmanlık Merkezlerinin (YEDAM) ücretsiz psikolojik ve sosyal destek hizmeti sunduğunu ifade etti.

Etkinlik, müzik dinletisi ve çeşitli eğlencelerin ardından sona erdi.

Etkinliğe, Çerkezköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Aslan, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürü Arzu Yiğit, Yeşilay gönüllüleri, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Etkinlikler, Çerkezköy, Tekirdağ, Voleybol, Güncel, Sağlık, Yaşam, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çerkezköy'de Bağımlılıkla Mücadele İçin Spor Etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ucuza lahmacun sattığı için şikayet edilen esnaf: Yüzde 15 karla satıyorum Ucuza lahmacun sattığı için şikayet edilen esnaf: Yüzde 15 karla satıyorum
Sokak çetelerine operasyon: 5’i avukat toplam 34 şüpheliye gözaltı kararı Sokak çetelerine operasyon: 5'i avukat toplam 34 şüpheliye gözaltı kararı
İzmir’de 300 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 tutuklama İzmir'de 300 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 tutuklama
Mansur Yavaş parti değiştiren CHP’lilerle ilgili sessizliğini bozdu Mansur Yavaş parti değiştiren CHP'lilerle ilgili sessizliğini bozdu
Silahı tutukluk yaptı Bakın kocasını neden öldürmek istemiş Silahı tutukluk yaptı! Bakın kocasını neden öldürmek istemiş
Erdoğan’dan milyonlarca öğrenciye karne tebriği: Verimli ve keyifli bir yaz tatili diliyorum Erdoğan'dan milyonlarca öğrenciye karne tebriği: Verimli ve keyifli bir yaz tatili diliyorum

11:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP vesayetten arınmalı, bir Frankenstein ürettiler şimdi de ceremesini çekiyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP vesayetten arınmalı, bir Frankenstein ürettiler şimdi de ceremesini çekiyorlar
11:15
AK Parti kampı başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bazı fosiller başörtüsüne kin kusuyor
AK Parti kampı başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bazı fosiller başörtüsüne kin kusuyor
11:13
Fransa’da hayat durma noktasında Hastanelerde acil durum ilan edildi, pencereler folyolarla kaplandı
Fransa'da hayat durma noktasında! Hastanelerde acil durum ilan edildi, pencereler folyolarla kaplandı
11:00
Kadın müşterilere “Canım, balım, bekar mısın“ dedi, tazminatsız kovuldu
Kadın müşterilere "Canım, balım, bekar mısın?" dedi, tazminatsız kovuldu
10:51
1 kilo altın çöpe gitti Didik didik her yerde arıyorlar
1 kilo altın çöpe gitti! Didik didik her yerde arıyorlar
10:49
YKS’de hatalı sorular var iddiası ÖSYM inceleme başlattı: İptal mi olacak
YKS'de hatalı sorular var iddiası! ÖSYM inceleme başlattı: İptal mi olacak?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2026 12:38:12. #.0.4#
SON DAKİKA: Çerkezköy'de Bağımlılıkla Mücadele İçin Spor Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.