Çerkezköy'de Deri Fabrikasında Yangın - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çerkezköy'de Deri Fabrikasında Yangın

Çerkezköy\'de Deri Fabrikasında Yangın

Çerkezköy'deki deri fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor, 2 işçi yaralı.

03.10.2024 18:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, deri üretimi yapan fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde deri üreten fabrikanın çalışanları, 112 Acil Çağrı Merkezine yangın ihbarında bulundu.

Yangına müdahale için bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Fabrika, araç ve yaya girişine kapatıldı, vatandaşlar tedbir amacıyla bölgeden uzaklaştırıldı.

Yangına, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'ne bağlı yaklaşık 20 itfaiye aracı ve 2 AFAD ekibi müdahale ediyor.

Fabrikanın içerisinde alevler devam ederken bölgeden yoğun siyah duman öbeği etrafa yayılıyor.

Yangında dumandan etkilenen 2 işçi ile yüksekten düşen hafif yaralı itfaiye eri ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü, Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay ve Çerkezköy OSB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler de bölgeye gelerek çalışmaları takip etti.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Acil Durum, Çerkezköy, Güvenlik, İtfaiye, 3-sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çerkezköy'de Deri Fabrikasında Yangın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:49 İktidarı da muhalefeti de sevindirmeyecek anket sonuçları geldi İktidarı da muhalefeti de sevindirmeyecek anket sonuçları geldi
17:59 Emre’yi ’Eşcinsel ilişki teklif ettiği için öldürdüm’ dedi ama birkaç gün önce yaptığı paylaşım tüyler ürpertti Emre'yi 'Eşcinsel ilişki teklif ettiği için öldürdüm' dedi ama birkaç gün önce yaptığı paylaşım tüyler ürpertti
17:23 Üsküdar açıklarında 2 gemi çarpıştı Üsküdar açıklarında 2 gemi çarpıştı
17:04 Batıya doğru hareket ediyor, kırıldığında 7.8’e kadar deprem üretecek Batıya doğru hareket ediyor, kırıldığında 7.8'e kadar deprem üretecek
16:19 Orta Doğu’daki gerilim tırmanırken Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrı Orta Doğu'daki gerilim tırmanırken Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı
09:52 Kentucky’de polis amiri, yakın arkadaşı olan hakimi makam odasında öldürdü Kentucky'de polis amiri, yakın arkadaşı olan hakimi makam odasında öldürdü
09:40 Brezilya’da 8 saat içinde altı farklı estetik ameliyat geçiren kadın, hayatını kaybetti Brezilya'da 8 saat içinde altı farklı estetik ameliyat geçiren kadın, hayatını kaybetti
09:23 Kripto dünyasında beklenmedik gelişme: Üst düzey SEC yöneticisi istifa etti Kripto dünyasında beklenmedik gelişme: Üst düzey SEC yöneticisi istifa etti
08:54 Hindistan’daki mağarada 188 yaşında bir adam bulundu Hindistan'daki mağarada 188 yaşında bir adam bulundu
08:16 Lübnan Dışişleri Bakanı: Nasrallah, İsrail tarafından öldürülmeden önce ateşkesi kabul etmişti Lübnan Dışişleri Bakanı: Nasrallah, İsrail tarafından öldürülmeden önce ateşkesi kabul etmişti
07:47 Ürdün’den İran ve İsrail’e rest: Ülkemiz kimsenin savaş alanı değil, kendimizi savunacağız Ürdün'den İran ve İsrail'e rest: Ülkemiz kimsenin savaş alanı değil, kendimizi savunacağız
07:23 İsrail’in İran’a vereceği yanıt merakla konusu olurken Biden felaket planını ağzından kaçırdı İsrail'in İran'a vereceği yanıt merakla konusu olurken Biden felaket planını ağzından kaçırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2024 20:00:21. #1.11#
SON DAKİKA: Çerkezköy'de Deri Fabrikasında Yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement