Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden Çocuklara Özel 12 Mart Etkinliği

(TEKİRDAĞ) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Çerkezköy Kadın Danışma Merkezi'nde 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla çocuklara özel bir etkinlik düzenlendi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Çerkezköy Kadın Danışma Merkezi'nde gerçekleştirilen 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı kapsamında 3-5 yaş grubu çocuklara yönelik gelişimsel oyun grubu etkinliği düzenlendi. Program, iki oturum halinde sabah 10.00-12.00 ve öğleden sonra 13.30-15.30 saatleri arasında gerçekleştirildi.

Etkinliğin ilk bölümünde çocuklara Türk bayrağının anlamı ve önemi anlatıldı. Ardından İstiklal Marşı'nın milli mücadele dönemindeki rolü, İstiklal Marşı'nın nasıl seçildiği ve Mehmet Akif Ersoy'un bu süreçteki emeği ile ilgili yaşlarına uygun bilgiler paylaşıldı.

Minikler, büyük bir dikkatle dinledikleri sunumun ardından saygı duruşunda bulundu ve hep birlikte İstiklal Marşı'nı coşkuyla okudu. Programın devamında çocuklar, İstiklal Marşı temalı ve Mehmet Akif Ersoy'un resmedildiği boyama, el işi ve yaratıcı çalışmalarla duygu ve düşüncelerini kağıda döktü.

Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü Çocuk Eğiticisi Meltem Çakay Balcı rehberliğinde gerçekleştirilen etkinlikte; oyunlar ve çeşitli etkinliklerle desteklenen program sayesinde çocuklar milli değerlerle tanışma fırsatı buldu.