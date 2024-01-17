Çerkezköy\'de Uyuşturucu Operasyonu

Çerkezköy ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yıldızkent Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu madde bulundurulduğu bilgisini üzerine çalışma yaptı.

Evde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor

- Malkara'da bir evde uyuşturucu ele geçirildi

Malkara ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ü.G'nin Gönence Mahallesi'ndeki evinde uyuşturucu bulundurduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.

Ekiplerin evde yaptığı aramada, 170 gram kenevir tohumu ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Ev sahibi gözaltına alındı.

- Saray'da 4 bin makaron ele geçirildi

Tekirdağ'da 4 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Saray ilçesinde boş makaronların kaçak tütün ile doldurularak piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda E.Ö'nün evinde yapılan aramada 4 bin makaron, 95 kilogram kıyılmış tütün, bir makaron doldurma makinesi ve bir kompresör ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı.

Zincirleme trafik kazası

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde zincirleme trafik kazası nedeniyle 5 otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre Hürriyet Mahallesi'nde 5 otomobil çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kimsenin yara almadığı kazada araçlarda hasar maddi oluştu.