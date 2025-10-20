Çermik\'te 19 Ekim Muhtarlar Günü Kutlandı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü düzenlenen törenle kutlandı.
Kaymakamlık önünde gerçekleştirilen programda, Atatürk büstüne çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Törene, kamu kurum temsilcileri, ilçenin 77 kırsal ve 4 merkez mahalle muhtarı ve vatandaşlar katıldı.
