Çermik'te 19 Ekim Muhtarlar Günü Kutlandı

20.10.2025 11:31
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde Muhtarlar Günü, törenle kutlanarak Atatürk büstüne çelenk sunuldu.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü düzenlenen törenle kutlandı.

Kaymakamlık önünde gerçekleştirilen programda, Atatürk büstüne çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törene, kamu kurum temsilcileri, ilçenin 77 kırsal ve 4 merkez mahalle muhtarı ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Muhtarlar Günü, Yerel Haberler, Politika, Güncel, Çermik, Yaşam, Son Dakika

