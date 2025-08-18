Çermik'te İlk Guatr Ameliyatı Başarıyla Gerçekleşti - Son Dakika
Çermik'te İlk Guatr Ameliyatı Başarıyla Gerçekleşti

18.08.2025 14:09
28 yaşındaki Süreyya Karadeniz, Çermik'te yapılan guatr ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde guatr ameliyatı olan 28 yaşındaki Süreyya Karadeniz, sağılığına kavuştu.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Çermik Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Azat Közgün, ilçede ilk defa yapılan guatr ameliyatıyla hastayı sağlığına kavuşturduklarını söyledi.

Közgün, şunları kaydetti:

"Uzun süreden beri takip ettiğimiz hastanın yükselen tiroit hormon düzeyleri, ameliyat öncesinde verilen tedavi ile normal seviyelere indi. Gerekli tüm tetkiklerin tamamlanmasının ardından, hastayı ameliyata aldık. Yaklaşık 2 saat süren titiz bir operasyonun ardından hasta başarıyla servise alındı. Ameliyat sonrası süreçte 3 günlük tedavisi tamamlanan hastamız, sağlığına tamamen kavuştu ve bugün de taburcu edeceğiz."

Sağlığına kavuşan Karadeniz de uzun süredir devam eden hastalığı için sürekli kontrole geldiğini söyledi.

Yutkunma güçlüğü, nefes darlığı ve çarpıntı nedeniyle rahatsızlık yaşadığını ve doktorunun önerisi üzerine ameliyat oluğunu dile getiren Karadeniz, "Çok şükür ameliyatım başarılı geçti. Şikayetlerim tamamen geçti. Yaşadığım ilçede bu ameliyatın yapılması bizim için büyük bir sürpriz oldu. Doktoruma ve hastane çalışanlarına teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

11:22
