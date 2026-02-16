Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tüp Bebek Merkezi Yeniden Açıldı

İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi bünyesindeki Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezi (Tüp Bebek Merkezi), ileri düzey teknolojik donanım ile yeniden hasta kabulüne başladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, kentteki ilk kamu hastanesi tüp bebek merkezi olarak Cerrahpaşa Tıp Fakültesi bünyesinde hizmet veren merkez, aynı zamanda Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilmiş bir eğitim merkezi olma özelliğini taşıyor.

Klinik başarıları ve akademik birikimiyle yardımcı üreme teknikleri alanının öncülerinden olan merkez, kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarının yanı sıra embriyolog ve sağlık personelinin eğitimine de katkı sunuyor.

Merkezde standart in vitro fertilizasyon (IVF) ve mikroenjeksiyon (ICSI) uygulamalarının yanı sıra embriyo dondurma, yumurta ve sperm saklama gibi ileri yardımcı üreme teknikleri uygulanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, merkezin yalnızca bir tedavi merkezi değil, aynı zamanda ileri düzey araştırma ve eğitim faaliyetlerinin yürütüleceği önemli bir bilimsel altyapıya sahip olduğunu belirtti.

Merkezin özellikli vakaların tedavisinde önemli bir rol üstleneceğini belirten Aydın, "Bu merkez, genetik problemi olan hastaların ve kanser tedavisi gören bireylerin gelecekte çocuk sahibi olabilmelerine imkan sağlayan ileri teknolojik altyapıya sahiptir. Hasta hizmetinin yanında eğitim ve araştırma faaliyetlerinin de yürütüleceği önemli bir merkezdir." ifadelerini kullandı.

Bağış kültürünün üniversitelerin gelişiminde önemli rol oynadığını vurgulayan Aydın, bağışçı desteğiyle merkezin yeniden hizmete açıldığını belirtti.

Aydın, üniversite bünyesinde bağış süreçlerini daha etkin yürütmek amacıyla, üniversite bünyesinde bir bağış biriminin kurulduğunu bildirdi.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin sağlık alanında ulusal ve uluslararası düzeyde güçlü konuma sahip olduğunu ifade eden Aydın, merkezin sahip olduğu teknolojik altyapı ve uzman kadrosuyla özellikli hasta grupları için önemli başvuru merkezi olacağını kaydetti.

Açılış törenine, Rektör Prof. Dr. Aydın'ın yanı sıra, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emin Köse, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Uğur Uygunoğlu ve öğretim üyeleri ile bağışçı Yıldız Holding önceki Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker de katıldı.