Çeşme Açıklarında 38 Düzensiz Göçmen Yakalandı

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İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında hareketli lastik bottaki 38 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler tarafından durdurulan hareketli lastik botta 22'si çocuk 38 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.