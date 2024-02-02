Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, CHP\'nin kararından dönmesini istedi

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HABER: GİZEM ÇETİNKOL - KAMERA: KERİM UĞUR

CHP tarafından tekrar aday gösterilmeyen Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran hakkında çıkan "başka partiye geçecek" söylentileri ile ilgili Anka Haber Ajansına açıklamalarda bulundu. Başkan Oran, CHP'nin "Partimin kararından dönmesini, partimin organlarının toplanıp bu kararı yeniden değerlendireceğini düşünüyorum. Değerlendirdiler ve kararlarından dönmediler. O zaman ben örgütümle, ilçe örgütümle, kadın kollarımla, meclis üyelerimle ve partililerimle beraber bu konuyu masaya koyar ve hep beraber bir karar alırız" dedi.

CHP Genel Merkezi'nin İzmir adaylarını açıklamasının ardından, tekrar aday gösterilmeyen mevcut Belediye Başkanı Ekrem Oran, aday gösterilmemesine tepki gösterdi. CHP Genel Merkezi'ne çağrıda bulunarak bu karardan dönülmesi gerektiğinin altını çizdi. Geçtiğimiz gün Çeşme Meydanı'nda gerçekleşen mitingden de bahseden Başkan Ekrem Oran, "Çeşmeliler MYK'mızın aldığı aday atama kararına karşı bir protesto düzenledi, bende katıldım. Alanda 3 bin 500 kişi vardı ve onlara şunu söyledim yanlış hesap Bağdat'tan döner, bir tek ölüme çare yok. Çeşme'de çok büyük bir yıkım var. Çeşme'de çok büyük bir moral bozukluğu var ve çok büyük bir gerilim var. Çeşme'de başarılı bir belediye başkanı halkıyla barışık bir belediye başkanı varken niçin bunun konmadığını, kimse anlayamıyor. Öbür taraftan da niçin bir ithal adayın Çeşme'ye getirildiğini de anlamış değilim. Ben diyorum ki bu hafta içinde toplanacak parti meclisimizde de MYK'mız da da muhakkak bu ortam, bu protestolar, bu tepkiler değerlendirilecek ve Sezar'ın hakkı Sezar'a verilecek. Ben bu partinin evladıyım. Bu ocak benim babamın değil, dedemin ocağı. Benim dedem İsmet Paşa'nın iki dönem milletvekiliydi. Bu süreçte bir tarafta MHP'den ikametgahını eylül ayında Çeşme'ye almış bir aday, diğer tarafta Urla'ya aday adayı olmuş Çeşme'ye aday gösterilmiş genç bir kardeşimiz. Çeşme bu iki adaya mahkum kalamaz. Bizi baba ocağımızdan zorla göndermeyin, Çeşme bizim sevdamız" dedi.

"GİDİP YADA KALMAYA HEP BERABER KARAR VERECEĞİZ"

Hakkında çıkan başka partiden aday olacak söylentilerine de açıklık getiren Başkan Ekrem Oran, "Partimin kararından dönmesini, partimin organlarının toplanıp bu kararı yeniden değerlendireceğini düşünüyorum. Cevap almak istiyorsanız şunu da söyleyim. Değerlendirdiler ve kararlarından dönmediler. O zaman ben örgütümle, ilçe örgütümle, kadın kollarımla, meclis üyelerimle ve partililerimle beraber bu konuyu masaya koyar ve hep beraber bir karar alırız" ifadelerini kullandı.

DEMİRDEN KORKSAK TRENE BİNMEZDİK

Zarf içinde kendisine gönderilen kurşunlarla ilgili de açıklama yapan Başkan Oran, şunları söyledi:

"Bugün onunla ilgili emniyet birimlerine gerekli ifadeyi verdim. Dolayısıyla adliyeye yansımış bir konu hakkında çok fazla bilgi vermek doğru olmaz. Ama şunu söyleyebilirim demirden korksak trene binmezdik. Çeşme'yi yönetmek için mangal gibi yürek lazım. Biz yaptığımız bütün işleri Çeşme ailemizin yararına olmak üzere bütün icraatları yaptık. Çeşme ailem ve Çeşme'nin Sevenleri de buna şahittir"