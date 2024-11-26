Çeşme Belediye Başkanı\'ndan Bakanlığa Sert Tepki: \'Kreşlerle İlgili Kararlar Vicdanları Yaralıyor\'

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Haber: FATİH ÖZKILINÇ Kamera: KERİM UĞUR

(İZMİR)- Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın belediyelere "kreşlerle" ilgili gönderdiği yazıya tepkiler sürüyor. Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, bakanlığın yazısını "toplumu yaralayan, vicdanları yaralayan adımlar, kararlar" olarak nitelendirerek, merkezi yönetimin yerel yönetimlere olan baskısını her geçen gün arttırdığını söyledi. Denizli, "SGK'yla aynı adım attılar. Kayyumlarla aynı şeyi yapıyorlar. Kreşle ilgili aynı şeyi yapıyorlar. Açıkçası gördüğüm tablo şu; iyi olanla mücadele ediyorlar. Güzel olanla mücadele ediyorlar. Halkçı olan uygulamalarla mücadele ediyorlar. Ama bizler buna geçit vermeyeceğiz" dedi.

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, bakanlığın yazısını ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi. "Bu lazı tamamen siyasi bir yazıdır. Bugün bakanlığın elinde denetleme gücü var" diyen Denizli, şunları söyledi:

"Vatandaş aldığı hizmetten memnun. Kadınlar, çocuklar aldığı hizmetten memnun. Hiçbir sorun yokken ortada böyle bir hamle yapmak gerçekten kabul edilebilir değil. Bu kreşler sonuç itibarıyla kadın istihdamını destekleyen projeler. Neden? Çünkü çalışan anneler özellikle veya evde daha küçük yavrular bulunan anneler veya evde bakması gerek gereken hastası olan anneler. Çocuklarını bırakıp işi olan işine gidebiliyor. Ev işi yapan, ev işine gidebiliyor. Hastası olan hastasına bakabiliyor. Açıkçası gerçekten bu alınan kararların akla mantığa sığma ihtimali yok. Bu nedenle bunlar toplumu yaralayan, vicdanları yaralayan adımlar, kararlar. Buna hiç gerek yok.

"Bu kararlardan merkezi hükümetin ivedilikle geri adım atması lazım"

Toplumun şu an ihtiyacı olan bu tip tartışmalar değil. Tartışacaksak eğer, konuşacaksak, ekonomiyi konuşmamız lazım. Ekonomiyi nasıl düzelteceğimizi konuşmamız lazım. Bizler işsizliği nasıl düşüreceğimizi konuşmamız lazım. Yüksek enflasyonla mücadeleyi nasıl yapacağımızı konuşmamız lazım. Yerel yönetimlerin merkezi yönetimin içinde bulunduğu bu ekonomik buhrandan nasıl kurtulacağını konuşmamız lazım. Ülkede artan kadın cinayetlerini, çocuk istismarını konuşmamız lazım. Ama ne yazık ki işte kreşlerin kapatılması, kayyumlar, Efes Selçuk Belediyemizde Meryem Ana evinin otopark gelirlerinin yani belediyenin yüzde 60'lık gelirlerinin belediyenin elinden alınma teşebbüsleri. Bunlar siyasi kararlar. Bu kararlardan merkezi hükümetin ivedilikle geri adım atması lazım. İvedilikle uzlaşı masasına oturması, bu meseleleri yerel yönetimlerle konuşması, gerekirse bunu danışmak için ortak masalar kurulması gerekiyor. Ama biz böyle bir tavırı görmüyoruz. Aksine her geçen gün artan bir baskı. SGK'yla aynı adım attılar. Kayyumlarla aynı şeyi yapıyorlar. Kreşle ilgili aynı şeyi yapıyorlar. Açıkçası gördüğüm tablo şu; iyi olanla mücadele ediyorlar. Güzel olanla mücadele ediyorlar. Halkçı olan uygulamalarla mücadele ediyorlar. Ama bizler buna geçit vermeyeceğiz."

"Bizi ülkenin gerçek gündemlerinden uzak tutmayacaklar"

Bu tip uygulamaları desteklemek yerine kösteklediğiniz noktada o zaman aslında uzlaşı masasından ayrılıyorsunuz. Hiç oturmadan ayrılıyorsunuz. Biz diyoruz ki hayır ya bu sofrada herkese yer var. Gelin topluma hizmet edilen konularda merkezi yönetimlerle muhalefet partisi bir arada çalışsınlar. Biz buna hazırız. Ama öyle değil. Bir anda keyfi olarak uygulamalar geliyor. Keyfi olarak engeller geliyor. Keyfi olarak yasaklar geliyor. Keyfi olarak kayyum atamaları yapılıyor. Biz burada demokrasiyi nasıl konuşacağız? Demokrasinin tahsisini nasıl konuşacağız? Bizi ülkenin gerçek gündemlerinden uzak tutmayacaklar. Ülkeyi, yerel yönetimleri ve merkezi hükümeti ekonomik açıdan ciddi zor günler bekliyor. Çünkü yıllardır süren yanlış uygulamanın bedelini ödüyoruz bugün hep birlikte. Ağır bedeller ödüyoruz. Artan işsizliği görüyoruz. Artan ekonomik buhranı görüyoruz. Vatandaşın sokakta, pazar yerinde nasıl çırpındığını, nasıl bağırdığını görüyoruz. Biz de diyoruz ki; ülkenin asıl meselelerine odaklanın. Memleket elden gidiyor, elden götürmeyin memleketi. Gelin, memleketi nasıl kalkındıracağımızı konuşalım. Memleketin yasalarını nasıl güçlendireceğimizi konuşalım. Bizim derdimiz memleket derdi."

"İnandığımız işi yapmaya devam edeceğiz"

CHP'li belediyelerin inandıkları sosyal demokrat anlayışla belediyelerini, ilçelerini, illerini yönetmeye devam edeceklerini de dile getiren Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, "Bu uygulamalar bizim vatandaşa vereceğimiz hizmete engel olamaz. Kesinlikle olamaz. Bizler seçildiğimiz koltuğun hakkını vermek için her gün çalışmaya, her gün bu uygulamalara rağmen inandığımız işi yapmaya devam edeceğiz. Halka hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.