Çeşme Belediye Başkanı Uyuşturucu Soruşturmasında İfadeye Çağırıldı

16.02.2026 20:46
İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ifadeye davet edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen uyuşturucu soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ifadeye çağırıldı.

Denizli'nin 1 hafta içerisinde ifade vermek üzere başsavcılığa müracaat etmesi istendi.

Lal Denizli'nin, "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarından ifadeye çağırıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Lal Denizli, Uyuşturucu, İstanbul, Güncel, Çeşme, Son Dakika

