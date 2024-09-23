Çeşme Belediyesi ile Tüm Bel-Sen arasında Toplu İş Sözleşmesi imzalandı

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(İZMİR)- Çeşme Belediyesi ile Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikaları (Tüm Bel-Sen) arasında Toplu İş Sözleşmesi (TİS) imzalandı. Belediye Başkanı Lal Denizli, "Sözleşmenin bizimle birlikte yol yürüyen bütün çalışma arkadaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.

Çeşme Belediyesi ile Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikaları (Tüm Bel-Sen) arasında, sözleşme şartları iyileştirilerek memurları ve sözleşmeli memurları kapsayan bir yıl geçerli olacak Toplu İş Sözleşmesi (TİS) imzalandı.

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli konuya ilişkin, "Sözleşmenin bizimle birlikte yol yürüyen bütün çalışma arkadaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Ortak akıl ve çalışma ile Çeşme Belediyesi'ni daima dayanışma içinde kalkındıracağımız, emeğimizi daima halktan yana kullanacağımız birlikte daha nice günleri bir arada geçirmemizi diliyorum" diye konuştu.

Tüm Bel-Sen İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Cevdet Keleş ise "Hayat pahalılığının alım gücünün düştüğü ve emekçilerin geçim sıkıntısı çektiği bir dönemde Belediye Başkanımız Lal Denizli'ye emekten ve emekçiden yana tavrını göstererek bizler için bir can suyu olan bu toplu sözleşmeyi imzalamasından dolayı teşekkür ediyoruz. Doğumdan ölüme kadar şehrin hizmetlerini gören belediye emekçileri bu iyi niyet karşısında bundan sonra da görevlerini en iyi şekilde yerine getirerek hizmetlerine devam edecektir" dedi.