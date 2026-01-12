Çeşme'de Kiralık Sosyal Konut Sempozyumu Yapılacak - Son Dakika
Çeşme'de Kiralık Sosyal Konut Sempozyumu Yapılacak

12.01.2026 17:35  Güncelleme: 21:14
Çeşme Belediyesi, 16 Ocak 2026'da kiralık sosyal konut politikalarını ele alacak bir sempozyum düzenleyecek. Sempozyumda, konut krizine yönelik çözüm modelleri ve Türkiye'de sosyal demokrat belediyeciliğin önemli örnekleri paylaşılacak.

(İZMİR) - Çeşme Belediyesi, barınma hakkını sosyal adalet, eşit yurttaşlık ve sürdürülebilir kent yaşamı perspektifiyle ele alan Kiralık Sosyal Konut Sempozyumunu 16 Ocak Cuma günü düzenleyecek.

Çeşme Belediyesi'nce Kiralık Sosyal Konut Sempozyumu 16 Ocak 2026 Cuma günü Boyalık Otel'de düzenlenecek. Akademisyenler, yerel yöneticiler, uzmanlar ve ilgili paydaşların katılımıyla gerçekleştirilecek sempozyumda; Çeşme Belediyesinin konut krizine yönelik geliştirdiği yaklaşım, kiralık sosyal konut politikaları ve sürdürülebilir çözüm modelleri ele alınacak.

Sempozyumun açılış konuşmasını Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli gerçekleştirecek. Program kapsamında, Türkiye'de sosyal demokrat belediyeciliğin en önemli örneklerinden biri olan Batıkent projesinin uygulayıcısı Murat Karayalçın bir sunum yaparak deneyimlerini paylaşacak. Çeşme Belediyesi tarafından geliştirilen Kiralık Sosyal Konut projesinin teknik çerçevesi ise Mimar Kağan Kılıç tarafından aktarılacak.

Gün boyunca iki oturum halinde devam edecek sempozyumun "Kiralık Konut Politikaları" başlıklı ilk oturumu, Lal Denizli moderatörlüğünde gerçekleştirilecek; oturumda Ezgi Doğru ve Yasin Kantaş konuşmacı olarak yer alacak.

"Kiralık Konut Finansmanı ve Yönetimi" başlıklı ikinci oturumun moderatörlüğünü Ali Faruk Göksu üstlenecek. Bu oturumda Cihan Uzunçarşılı Baysal ve Yener Coşkun kiralık sosyal konut modellerinin finansal ve yönetsel boyutlarını değerlendirecek.

Sempozyum, kapanış bölümünde Prof. Dr. Ruşen Keleş'in yapacağı değerlendirme konuşmasıyla sona erecek.

Çeşme Belediyesi tarafından geliştirilen Kiralık Sosyal Konut Projesi; konutu bir piyasa unsuru değil, temel bir yaşam hakkı olarak ele alan yaklaşımıyla, özellikle kamu çalışanları, gençler ve hizmet sektörü emekçileri için güvenli, erişilebilir ve uzun vadeli barınma çözümleri üretmeyi hedefliyor. Sempozyum, bu modelin şeffaf, katılımcı ve geliştirilebilir bir çerçevede kamuoyuyla paylaşılmasına zemin oluşturacak.

Denizli, Türkiye'de ilk kez yerel yönetim öncülüğünde kapsamlı bir kiralık sosyal konut modelinin tartışmaya açıldığını belirterek, "Bu süreci kapalı kapılar ardında değil; akademiyle, meslek odalarıyla, sivil toplumla ve yurttaşlarla birlikte düşünmek istiyoruz. Çeşme'de başlattığımız bu ortak akıl süreci, Türkiye belediyeciliği için örnek oluşturacak yeni bir barınma politikasının kapısını aralayacaktır" dedi.

Kaynak: ANKA

Çeşme Belediyesi, Yerel Yönetim, Sosyal Konut, Sempozyum, Türkiye, Güncel, Çeşme, Son Dakika

