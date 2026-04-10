Çeşme Belediyesi'nden Otizm Farkındalık Yürüyüşü
Çeşme Belediyesi'nden Otizm Farkındalık Yürüyüşü

10.04.2026 12:51  Güncelleme: 14:07
(İZMİR) - Çeşme Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından otizme dikkat çekmek ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla otizm farkındalık yürüyüşü düzenlendi.

Doğayla iç içe bir parkurda gerçekleştirilen etkinliğe belediye çalışanları, sivil toplum kuruluşları, aileler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Katılımcılar, "Otizmin farkındayız, her zaman yanınızdayız" mesajı taşıyan pankart eşliğinde yürüyerek otizmli bireylerin yaşamın her alanında desteklenmesi gerektiğine dikkat çekti.

Etkinlik boyunca birlik ve dayanışma vurgusu ön plana çıkarken, otizmin bir eksiklik değil farklılık olduğu bilinciyle hareket edilmesi gerektiği mesajı paylaşıldı. Katılımcılar, toplumun her kesiminde empati ve anlayışın güçlenmesinin önemine dikkat çekti.

Çeşme Belediyesi yetkilileri, sosyal farkındalık çalışmalarını sürdüreceklerini belirterek, otizmli bireylerin ve ailelerinin her zaman yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak: ANKA

Çeşme Belediyesi, Yerel Yönetim, Gençlik, Güncel, Otizm, Otizm, Spor, Son Dakika

