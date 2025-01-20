Çeşme Belediyesi\'nden Sivrisinek Mücadelesine Ceza Uygulaması

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(İZMİR) - Çeşme Belediyesi, halk sağlığını korumak için yıl boyunca ilaçlama çalışması yapıyor. Topyekun mücadeleye dikkat çeken Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, "Sivrisinek üremesine sebep olan havuzlarla ilgili ilk ihlalde 2 bin 953 TL ceza uygulanır ve sorunun giderilmesi için süre tanınır. Tekrarı halindeyse halk sağlığına zarar vermekten uygulanacak ceza oranı 86 bin 110 TL'dir" dedi.

Çeşme Belediyesi, halk sağlığını korumak için yıl boyunca yaptığı ilaçlama çalışmalarına devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Vektör Mücadele Birimi, ilçede kapsamlı tespit ve ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriyor.

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, birçok hastalığın taşıyıcısı olan sivrisineklerle mücadele için vatandaşların desteğinin önemli olduğunu belirterek, "Yaz dönemlerinde sineklerle mücadelenin en önemli ayağı kış aylarıdır. Bu nedenle kış aylarında bakımı yapılmayan dolu havuzlar, boşaltılan ve üzeri kapatılmayan içi dolu yağmur suyu dolan havuzlar sivrisinek larvalarının yuvası olmakta" dedi.

"Halk sağlığına zarar vermekten uygulanacak ceza oranı 86 bin 110 TL'dir"

Havuzlarını temizlemeyen vatandaşlara işlem uygulanacağının altını çizen Başkan Denizli, şunları söyledi:

"Sivrisinek üremesine sebep olan havuzlarla ilgili ilk ihlalde 2 bin 953 TL ceza uygulanır ve sorunun giderilmesi için süre tanınır. Tekrarı halindeyse halk sağlığına zarar vermekten uygulanacak ceza oranı 86 bin 110 TL'dir. Bizler halk sağlığını korumak için sahadayız. Ancak bazı üreme alanlarına yalnızca sizlerin desteğiyle ulaşabiliriz. Sezon sonunda havuzunuzu boşaltıyorsanız üzerini mutlaka kapatmanızı, boşaltılmayan havuzlara ise 12 ay boyunca bakım yapılmasını sizlerden rica ediyoruz. Temizlenmeyen yalnızca bir havuz, bir mahallenin tamamına sirayet edebilecek sinek sorunu için yeterli. Basit önlemlerle daha temiz, sağlıklı ve huzurlu bir Çeşme yaratabiliriz."