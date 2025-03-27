Çeşme Belediyesi'nden Sürdürülebilir Tarım Adımları - Son Dakika
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Çeşme Belediyesi'nden Sürdürülebilir Tarım Adımları

Çeşme Belediyesi, Yerel Tohum Merkezi'nde sürdürülebilir tarım uygulamaları ile ata tohumlarını yaşatıyor ve üreticilere eğitim, fide ve tohum desteği sağlıyor. Başkan Lal Denizli, bu çalışmaların yerel üretimi güçlendirdiğini vurguladı.

27.03.2025 16:20  Güncelleme: 17:36
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(İZMİR)- Çeşme Belediyesi Yerel Tohum Merkezi'ndeki çalışmaları ziyaret eden Başkan Lal Denizli, "Hem ata tohumlarımızı yaşatıyor hem üreticilerimize fide, tohum ve eğitim gibi her türlü desteği sunarak, yerel üretimin güçlenmesini sağlıyoruz" dedi.

Tarımda sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla çalışmalarına hız kesmeden devam eden Çeşme Belediyesi, ata tohumlarından fide üretim çalışmalarını Çeşme Belediyesi Yerel Tohum Merkezi'nde bulunan serada sürdürüyor.

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Çeşme Belediyesi Yerel Tohum Merkezi'ni ziyaret etti. Başkan Denizli'ye Belediye Başkan Yardımcısı Banu Ayhan ve Tarımsal Hizmetler Müdürü Şerif Vural ile ekibi eşlik etti. Merkezde bulunan yazlık sebze ve fidanların tohumları ekimi gerçekleştirilen serada dağıtımı yapılmak üzere 70 bin adet fide üretimi gerçekleştiriliyor. 7 çeşit 40 bin adet domates, 10 bin adet patlıcan, 15 bin biber fidesi ve diğer yazlık sebze tohumları, Nisan ayında üreticilere ve ata tohumlarına gönül veren yurttaşlara dağıtımı gerçekleştirilecektir.

Başkan Denizli, ardından belediyeye ait tohumlarını almak üzere sebze ekim ve dikimi yapılan tarlaları da ziyaret etti. Toprak hazırlıklarının devam ettiği tarlada, sakız enginar, sakız bakla, mevsimsel nohut, anason ekimi gerçekleştirildi. Susam ve diğer sezonluk sebzelerin ekim ve dikimleri için de hazırlıklar sürdürülüyor. Bölgeye ait incir, nar ve asma türleri için de fidan üretim sahası oluşturuldu. Nohut ve susam üretimi ile susuz tarım teşvik edilirken, ziraat mühendisleri aracılığıyla da çiftçi ziyaretleri yapılarak susuz tarım hakkında çiftçiler bilgilendiriliyor.

Başkan Denizli, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Sivil Katılım Projesi Hibe Programı çerçevesinde, Çeşme Belediyesi, İzmir Ticaret Borsası Eğitim, Kültür ve Sosyal Entegrasyon Vakfı (BORSAV) ve Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği ortaklığında "Değişen İklim Koşullarında Çeşme Kavununun Sürdürülebilir Üretimi" projesi kapsamında hazırlanan tarlayı da gezdi.

Denizli'den sürdürülebilir tarım vurgusu

Belediye Başkanı Lal Denizli, Çeşme Belediyesi olarak, sağlıklı, temiz ve sürdürülebilir bir tarım anlayışı ile çalışmaları sürdürdüklerinin altını önemle çizerek, "Hem ata tohumlarımızı yaşatıyor hem üreticilerimize fide, tohum ve eğitim gibi her türlü desteği sunarak, yerel üretimin güçlenmesini sağlıyoruz. Bu sayede, bölgemizdeki çiftçilerimizin ekonomilerine katkı sağlarken, sağlıklı ve doğal ürünlerin tüketicilerle buluşmasını temin ediyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

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