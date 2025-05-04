Çeşme'de 15 Kadına Okuma Yazma Sertifikası - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çeşme'de 15 Kadına Okuma Yazma Sertifikası

Çeşme Kent Enstitüsü'nde gerçekleştirilen okuma yazma kursunu tamamlayan 15 kadın, sertifikalarını aldı. Belediye Başkanı Lal Denizli, kadınların sosyal hayata katılımını desteklemek için eğitim projelerinin devam edeceğini belirtti.

04.05.2025 15:46  Güncelleme: 17:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) - Çeşme Kent Enstitüsü çatısı altındaki Germiyan Kurs Merkezi'nde okuma yazma eğitimini tamamlayan 15 kadın sertifikalarını aldı. Belediye Başkanı Lal Denizli, "Aranızda ilkokul, ortaokul, lise eğitimlerini açık öğretimden tamamlamayı da arzu edenler vardır. Siz yeter ki isteyin. Her konuda sizlere gerekli katkıları sunarız" dedi.

Çeşme Belediyesi, kadınların sosyal hayata daha güçlü katılmalarını sağlamak amacıyla projelerine devam ediyor. Bu kapsamda Çeşme Kent Enstitüsü tarafından, Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Eğitim Çalışma Grubu'nun katkılarıyla hayata geçirilen Okuma-Yazma Kursu'nu başarıyla tamamlayan kadınlara sertifikaları verildi. 3 ay süren eğitimin ardından kursiyerler, sertifikalarını Belediye Başkanı Lal Denizli'nin elinden aldı. Kursiyerlere sertifikalarını takdim eden Denizli, 3 ay boyunca emek veren öğretmen Nilgün Tuncelli ve İlhan Baysoy'a, Çeşme Kent Konseyi'ne ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

"İçinizdeki çocuğu yaşatın"

Başkan Denizli, "Bu yaşta buraya gelerek bu iradeyi ortaya koymanız çok kıymetli. Ne olur içinizdeki çocuğu yaşatın. Eminim birçoğunuz çok genç yaşlarda evlendiniz. Çok genç yaşlarda anne oldunuz. O yüzden burada çocuk olmanız, genç kız olmanız, yapamadıklarınızı deneyimlemeniz çok önemli. Aranızda ilkokul, ortaokul, lise eğitimlerini açık öğretimden tamamlamayı arzu edenler vardır. Siz yeter ki isteyin. Her konuda sizlere gerekli katkıları sunarız" dedi.

"Sizinle gurur duyuyoruz"

Öğretmen Nilgün Tuncelli ve İlhan Baysoy ise Başkan Denizli'ye desteklerinden ötürü teşekkür ederek, "Bugün burada toplanabildiysek sayenizde. Fiziki koşulları oluşturdunuz. Kitap ve materyal desteği verdiniz ve en önemlisi bu duygusal desteği verdiniz. Biz de sizinle gurur duyuyoruz" diye konuştu.

Kursiyerler ise "Hastaneye gittiğim zaman artık kimseden yardım istemek zorunda kalmıyorum. Randevularımı alırken, hastanede bir yeri ararken artık işlerimi kendim halledebiliyorum" ifadelerini kullandı.

"Ehliyet almayı düşünüyorum"

Başka bir kursiyer de "Çalışmak istesek de iş ararken sorun yaşıyorduk. Bu bizim için çok büyük bir avantaj oldu. Ehliyet almayı düşünüyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Lal Denizli, Etkinlik, Denizli, Eğitim, Güncel, Kadın, Çeşme, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çeşme'de 15 Kadına Okuma Yazma Sertifikası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’tan çok konuşulacak plan Tüm parayı bir sektöre akıtacak Trump'tan çok konuşulacak plan! Tüm parayı bir sektöre akıtacak
Şanlıurfa’da kar topu büyüklüğünde dolu yağdı Şanlıurfa'da kar topu büyüklüğünde dolu yağdı
Efsane geri döndü: Çaycı Hüseyin ve Şükrü yıllar sonra aynı karede Efsane geri döndü: Çaycı Hüseyin ve Şükrü yıllar sonra aynı karede
İstanbul’un göbeğinde göz göre göre fuhuş pazarlığı İstanbul'un göbeğinde göz göre göre fuhuş pazarlığı
Cem Karaca’nın kimseye anlatmadığı gerçek 21 sene sonra ortaya çıktı Cem Karaca'nın kimseye anlatmadığı gerçek 21 sene sonra ortaya çıktı
Trafik polisi, dilden dile dolaşan şehir efsanesini böyle çürüttü Trafik polisi, dilden dile dolaşan şehir efsanesini böyle çürüttü
Tapuya yüzde 200’e varan yeni zam İşte ücretler Tapuya yüzde 200'e varan yeni zam! İşte ücretler
Garanti Bankası mobil uygulamasındaki erişim sorunu çözüldü Garanti Bankası mobil uygulamasındaki erişim sorunu çözüldü
Arda Güler sayesinde oldu Fenerbahçe Real Madrid ile maç yapacak Arda Güler sayesinde oldu! Fenerbahçe Real Madrid ile maç yapacak
Hadise’den cesur yaz açılışı: Üstsüz pozuyla kamera karşısına geçti Hadise'den cesur yaz açılışı: Üstsüz pozuyla kamera karşısına geçti
Jorge Jesus Suudi Arabistan’dan kovuldu Jorge Jesus Suudi Arabistan'dan kovuldu

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2025 17:18:47. #7.11#
SON DAKİKA: Çeşme'de 15 Kadına Okuma Yazma Sertifikası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.