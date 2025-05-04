Çeşme'de 15 Kadına Okuma Yazma Sertifikası

(İZMİR) - Çeşme Kent Enstitüsü çatısı altındaki Germiyan Kurs Merkezi'nde okuma yazma eğitimini tamamlayan 15 kadın sertifikalarını aldı. Belediye Başkanı Lal Denizli, "Aranızda ilkokul, ortaokul, lise eğitimlerini açık öğretimden tamamlamayı da arzu edenler vardır. Siz yeter ki isteyin. Her konuda sizlere gerekli katkıları sunarız" dedi.

Çeşme Belediyesi, kadınların sosyal hayata daha güçlü katılmalarını sağlamak amacıyla projelerine devam ediyor. Bu kapsamda Çeşme Kent Enstitüsü tarafından, Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Eğitim Çalışma Grubu'nun katkılarıyla hayata geçirilen Okuma-Yazma Kursu'nu başarıyla tamamlayan kadınlara sertifikaları verildi. 3 ay süren eğitimin ardından kursiyerler, sertifikalarını Belediye Başkanı Lal Denizli'nin elinden aldı. Kursiyerlere sertifikalarını takdim eden Denizli, 3 ay boyunca emek veren öğretmen Nilgün Tuncelli ve İlhan Baysoy'a, Çeşme Kent Konseyi'ne ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

"İçinizdeki çocuğu yaşatın"

Başkan Denizli, "Bu yaşta buraya gelerek bu iradeyi ortaya koymanız çok kıymetli. Ne olur içinizdeki çocuğu yaşatın. Eminim birçoğunuz çok genç yaşlarda evlendiniz. Çok genç yaşlarda anne oldunuz. O yüzden burada çocuk olmanız, genç kız olmanız, yapamadıklarınızı deneyimlemeniz çok önemli. Aranızda ilkokul, ortaokul, lise eğitimlerini açık öğretimden tamamlamayı arzu edenler vardır. Siz yeter ki isteyin. Her konuda sizlere gerekli katkıları sunarız" dedi.

"Sizinle gurur duyuyoruz"

Öğretmen Nilgün Tuncelli ve İlhan Baysoy ise Başkan Denizli'ye desteklerinden ötürü teşekkür ederek, "Bugün burada toplanabildiysek sayenizde. Fiziki koşulları oluşturdunuz. Kitap ve materyal desteği verdiniz ve en önemlisi bu duygusal desteği verdiniz. Biz de sizinle gurur duyuyoruz" diye konuştu.

Kursiyerler ise "Hastaneye gittiğim zaman artık kimseden yardım istemek zorunda kalmıyorum. Randevularımı alırken, hastanede bir yeri ararken artık işlerimi kendim halledebiliyorum" ifadelerini kullandı.

"Ehliyet almayı düşünüyorum"

Başka bir kursiyer de "Çalışmak istesek de iş ararken sorun yaşıyorduk. Bu bizim için çok büyük bir avantaj oldu. Ehliyet almayı düşünüyorum" dedi.