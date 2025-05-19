Çeşme'de 19 Mayıs Coşkusu - Son Dakika
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Çeşme'de 19 Mayıs Coşkusu

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Çeşme'de etkinliklerle coşku içinde kutlandı. Belediye Başkanı Lal Denizli, bayramın anlamını vurguladı ve gençlere geleceği inşa etme mesajı verdi.

19.05.2025 15:58  Güncelleme: 16:22
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(İZMİR) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Çeşme'de de büyük bir coşku ve katılımla kutlandı. Belediye Başkanı Lal Denizli, 106 yıl önce yakılan özgürlük meşalesinin, milletin kaderini değiştiren tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirterek, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun" dedi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, tüm yurtta olduğu gibi Çeşme'de de büyük bir coşkuya sahne oldu. Çeşme Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında dün Çeşme Cumhuriyet Meydanı'ndan Güneşlenme Terasları'na yürüyüş yapıldı.

Sabah saatlerinde başlayan etkinlikler, çeşitli sportif yarışmalar ve faaliyetlerle devam etti. Akşam saatlerinde ise Cumhuriyet Meydanı'nda Orkestra Şefi Tarık Tal yönetimindeki Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası ile sevilen müzik grubu "Kırık Pena" sahne aldı.

Bugün düzenlenen resmi törende ise Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, bayramı coşkuyla kutladı. Törende, Başkan Denizli'nin yanı sıra ilçe protokolü de yer aldı. Çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kutlamalar, Çeşme Amfi Tiyatro'da devam etti.

Amfi tiyatrodaki programda, Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Denizli ve Çeşme Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Şen, gençlerin ve ilçe sakinlerinin bayramını kutladı. Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Öğrencilerin gösterileriyle devam eden kutlamalar, renkli görüntülere sahne oldu.

Denizli, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak başlattığı bağımsızlık yürüyüşünün, milletin kaderini değiştiren tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Milletimizin azim ve kararlılığının, bağımsız yaşama iradesinin sembolü"

"106 yıl önce yakılan bu özgürlük meşalesi, milletimizin kaderini değiştiren tarihi bir dönüm noktası. 19 Mayıs; yalnızca bir tarih değil, aynı zamanda milletimizin azim ve kararlılığının, bağımsız yaşama iradesinin sembolüdür. Başta Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bağımsızlık mücadelesinde canını bu vatan uğruna feda eden tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Sevgili gençler, düşüncelerinizle, emeğinizle, vicdanınızla bu ülkenin yarınını sizler inşa edeceksiniz. Aydınlık bir gelecek, sizin bilgiye, bilime ve inanca dayalı adımlarınızla mümkün olacak. Biz size güveniyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çeşme'de 19 Mayıs Coşkusu - Son Dakika

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