Çeşme\'de 40 Kaçak Göçmen Yakalandı

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İZMİR'in Çeşme ilçesinde, deniz kenarında sahil güvenlik ekipleri tarafından tespit edilen 23'ü çocuk 40 kaçak göçmen yakalandı, ilçe açıklarında lastik botta bulunan 13'ü çocuk 29 kaçak göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 03.30'da Çeşme ilçesinde deniz kenarında bir grup kaçak göçmen tespit etti. Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından tespit edilen 23'ü çocuk 40 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi tarafından yakalandı.

Aynı gün saat 07.34'te ise ilçe açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen tespit eden ekipler bölgeye harekete etti. Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 13'ü çocuk 29 kaçak göçmeni kurtardı.

Kıyıya çıkartılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.