Çeşme'de 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Etkinlikleri Düzenlendi - Son Dakika
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Çeşme'de 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Etkinlikleri Düzenlendi

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte toplumsal dayanışma ve kadınların güçlenmesi konusunda farkındalık yaratacaklarını belirtti. Etkinlikler kapsamında çeşitli söyleşiler yapıldı.

08.03.2025 16:25  Güncelleme: 17:52
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(İZMİR) - Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, ilçede yerel yönetimler olarak kadınlara ilişkin günleri hatırlamaya, paylaşmaya ve konuşmaya özen gösterdiklerine vurgu yaparak, "Bilinçlenmek, paylaşmak, farkındalık yaratmak ve toplumsal dayanışmayı aktif tutmak için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Çeşme Belediyesi tarafından 5-8 Mart 2025 tarihlerinde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Aya Haralambos Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa Denizli'nin yanı sıra, Belediye Başkan Yardımcısı Banu Ayhan, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu, oda ve dernek temsilcileri ile çok sayıda yurttaş katıldı.

Programda, Denizli moderatörlüğünde yazar Defne Suman'ın konuşmacı olarak yer aldığı " Türkiye'de Kadın Olmak Söyleşisi" gerçekleştirildi. Kadınların deneyimleri, karşılaştıkları zorlukları ve birlikte var ettikleri gücün ele alındığı söyleşide, kadınların hayatın her alanında daha güçlü yer edinmesi için dayanışmanın önemine dikkat çekildi.

Denizli, Çeşme'de yerel yönetimler olarak kadınlara ilişkin günleri hatırlamaya, paylaşmaya ve konuşmaya özen gösterdiklerini belirterek, "Burada ilham verici bir yazarın hikayesini dinlemek ve kadına bakış açısını dinlemek bizim için mutluluk verici. Bilinçlenmek, paylaşmak, farkındalık yaratmak ve toplumsal dayanışmayı aktif tutmak için çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Ardından "Çeşme'de Kadın Olmak ve Ülkemizde Kadın Sorunlarına Bakış Söyleşisi"nde yazar Hande Baba, Çeşme Kent Konseyi Eğitim Şube Başkanı Nilgün Tuncelli, Windsurf Kulüp Başkanı, Milli Takım Antrenörü ve Sunucu Çağla Kubat ve Ilıca Otel Müdürü Ebru Tuğgan konuşmacı olarak yer aldı. Moderatörlüğünü, İlçe Baro Temsilcisi Nadire Erol'un yaptığı söyleşide, kadınların toplumdaki yeri ve karşılaştıkları sorunlar ele alındı.

Denizli, katılımcılara katkılarından dolayı teşekkür ederek, çiçek takdiminde bulundu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çeşme'de 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Etkinlikleri Düzenlendi - Son Dakika

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