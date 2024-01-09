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Çeşme'de arazi anlaşmazlığından kaynaklanan husumet cinayeti - Son Dakika
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Çeşme'de arazi anlaşmazlığından kaynaklanan husumet cinayeti

İzmir'in Çeşme ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan komşusu Bilen Dolma'yı öldüren eski muhtar Şadan Kaya tutuklandı. Olayda eşi de yaralanan Dolma'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Çeşme\'de arazi anlaşmazlığından kaynaklanan husumet cinayeti
09.01.2024 - 03:11,  Güncelleme: 03:15
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İZMİR'in Çeşme ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan komşusu Bilen Dolma'yı tabancayla öldürüp, eşini de yaralayan eski muhtar Şadan Kaya tutuklandı.

Olay, dün öğlen saatlerinde Germiyan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre eski muhtar Şadan Kaya, iddiaya göre arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan Emine ve Bilen Dolma çifti ile karşılaşınca tartıştı. Taraflar arasındaki gerginlik kavgaya dönüşünce Kaya, yanında bulunan tabanca ile Dolma çiftine art arda ateş etti. Silah sesleri çevrede endişe yaratırken, ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde vücuduna çok sayıda kurşun isabet eden Bilen Dolma'nın hayatını kaybettiği belirlenirken, elinden yaralanan eşi Emine Dolma ise ambulansla Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cinayet şüphelisi eski muhtar Kaya ise suç aleti tabanca ile birlikte jandarma tarafından gözaltına alındı.

Gözaltına alınan Şadan Kaya, karakoldaki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Kaynak: DHA
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