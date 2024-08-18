Çeşme\'de Ata Tohumu Susam Hasadı Gerçekleştirildi

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(İZMİR)- Çeşme Belediyesi ve Çeşmeköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi iş birliği ile yerel ve ekonomik ürünlerin ön plana çıkarılması amacı ile ilk kez gerçekleştirilen Ata Tohumu Susam Hasadı'nı Ovacık'ta düzenlendi. Belediye Başkanı Lal Denizli, "Burada bizim insanımızın alın teri ata tohumlarımız var ve bu hasat alın teri ile yurttaşlarımıza doğru besinleri ulaştırmanın ne kadar kıymetli olduğunun en büyük göstergesi" dedi.

Çeşme Belediyesi ve Çeşmeköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile beraber ortaklaşa yürütülen proje kapsamında ilk kez düzenlenen Ata Tohumu Susam Hasadı etkinliği, Ovacık'ta gerçekleştirildi. Etkinliğe, Belediye Başkanı Lal Denizli, Tarımsal Hizmetler Müdürü Şerif Mustafa Vural, Çeşmeköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Kazım Beyaz ile çok sayıda üretici ve Ovacıklı yurttaş da katıldı.

Başkan Denizli, "Tarım İşleri Müdürlüğümüz ve Çeşmeköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifimizin ortak çalışmalarının verdiği ürünlerin burada hayata geçmesi bizler için çok kıymetli. Çünkü burada bizim insanımızın alın teri ata tohumlarımız var ve alın teriyle yurttaşlarımıza doğru besinleri ulaştırmanın ne kadar kıymetli olduğunun en büyük göstergesi bu hasat. Her zaman özellikle Ovacık'ın, toprak verimliliğini konuşuyoruz. Temelde buradaki toprak verimliliğini ilk günden son güne kadar yaşatmak bizler için çok önemli ve bu çalışmalar, Ovacıklı kadınlarımıza da istihdam sağlıyor. Bu nedenle burada tarıma gönül vermiş sizlerle bir arada olmak bizim için paha biçilemez" dedi.

"Yıllar önce yöremizde olan susamı tekrar ata tohumlarımızdan hayata geçirmeyi çalışıyoruz"

İlçenin özel bir toprağı ve mikrokliması olduğuna ve güzel ürün aldıklarına dikkat çeken Çeşmeköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Kazım Beyaz, şunları kaydetti:

"Susamlarımızı bu sene tarlamıza Çeşme Belediyesi ve Çeşme Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'yle beraber ortaklaşa yürüttüğümüz proje kapsamında ektik. Susuz tarımı destekleme amaçlı alternatif ürün anlayışına girdik. Yıldan yıla küresel iklim değişikliği nedeni ile yöremizde ve havzamızda da susuzluk problemi yaşıyoruz zaten. Bu yüzden susuz tarımı yaygınlaştırma ve gübre gerektirmeyen ürün alternatifi olarak biz susamı tercih ettik. Susam hiç su istemeyen bir bitki. Toprakta tamamen yağmurlar bittikten sonra kendi nemiyle oluşuyor. Kimyevi gübre herhangi bir kimyasal ilaç da istemiyor. Otla mücadeleye de ihtiyaç duyulmuyor. Bu yüzden yıllar önce yöremizde olan susamı tekrar ata tohumlarımızdan hayata geçirmeyi çalışıyoruz ve başardık bu projeyi. Çeşme'nin toprağı da susamı çok seviyor. Çeşme'nin çok özel bir toprağı ve mikrokliması var. Çok güzel ürün alıyoruz."

90 gün önce toprakla buluşturulan susamların hasat sürecine ilişkin de bilgileri aktaran Beyaz, "Susam hasadı tamamen doğal yollarla el gücüyle yapılır. Olgunlaşmaya dönen susamlar sırayla hasat edilir. İkinci gün hasat edilen susamlar tamamen kurumaya dönmesi için tokurcun işlemine tabi tutularak kurutulması sağlanır. Yaklaşık 15 gün sonra tüm susam kapsülleri çatladıktan sonra silkim işlemi yapılır. Bu işlemlerden sonra kapsüllerden susam çıkarma işlemi tamamlanmış olur. Ondan sonra da elekten geçiriliyor, temizleniyor. Temizlenen tohumlar, işlenmek ve tahin elde edilmek üzere fabrikaya gönderiliyor" ifadelerini kullandı.