Çeşme'de Atatürk'ün Kente Gelişinin 100'üncü Yılı Coşkuyla Kutlandı

(İZMİR) - Çeşme Belediyesi'nin, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Çeşme'ye gelişinin 100'üncü yılı dolayısıyla düzenlediği iki günlük program; söyleşiler, sergiler, konserler ve çocuk etkinlikleriyle yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Çeşme Belediyesi tarafından Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Çeşme'ye gelişinin 100'üncü yılı dolayısıyla 3-4 Temmuz'da Ilıca Taş İskele'de düzenlenen anma etkinlikleri yoğun katılıma sahne oldu.

Etkinliklerin ilk gününde ADD Atatürk Resimleri Sergisi, sivil toplum kuruluşlarının el emeği stantları ve Yuvamız Çeşme çocuk atölyesi ziyaretçilerle buluştu. Tarihçi ve yazar Sinan Meydan'ın "Atatürk'ün Mirası Laik Cumhuriyet" başlıklı söyleşisi yoğun ilgi gördü. Gün, ÇEKADDER Korosu'nun Çeşme Belediye Orkestrası eşliğinde verdiği konser, Kent Enstitüsü Zeybek Gösterisi ve İzBB Pop Orkestrası'nın Merve Mete solistliğindeki konseriyle devam etti.

İkinci gün ise Çeşmeli Yazar Mehmet Culum'un "İzmir Suikastı ve Atatürk'ün Çeşme'ye Gelişi" başlıklı söyleşisi ile şair, yazar ve müzeci Sunay Akın'ın "Cumhuriyet Yolunda" söyleşisi katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi.

"TATÜRK BURADA OLSAYDI ONA NE SÖYLEMEK İSTERDİN" SERGİSİNE YOĞUN İLGİ

Etkinlik alanında kurulan ve vatandaşların duygu ve düşüncelerini paylaştığı "Atatürk burada olsa ona ne söylemek isterdin" panosu, iki gün boyunca en çok ilgi gören bölümlerden oldu. Çocuklardan yetişkinlere kadar çok sayıda katılımcı, Atatürk'e duydukları sevgi, özlem ve minneti kaleme aldı. Belediye Başkanı Lal Denizli de panoya kendi mesajını yazarak vatandaşlarla birlikte bu anıya ortak oldu.

SUZAN KARDEŞ'İN KONSERİ BEĞENİ TOPLADI

Etkinliklerin finalinde sahne alan Suzan Kardeş, seslendirdiği eserlerle Ilıca Taş İskele'yi dolduran binlerce vatandaşa unutulmaz bir akşam yaşattı. Konser boyunca alanı dolduran vatandaşlar şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederken, renkli görüntüler ve eğlenceli anlar yaşandı.

Denizli, Atatürk'ün Çeşme'ye gelişinin 100'üncü yılını yalnızca bir anma programı olarak değil, ortak hafızayı canlı tutan güçlü bir buluşma olarak gördüklerini belirterek, şunları söyledi:

"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Çeşme'mize gelişinin 100. yılında, onun fikirlerini, mirasını ve bizlere bıraktığı değerleri komşularımızla birlikte yeniden hatırlamanın gururunu yaşadık. İki gün boyunca söyleşiler, sergiler, konserler ve çocuklarımızın etkinlikleriyle dolu dolu bir program gerçekleştirdik. Bu büyük mirası yaşatmaya, Cumhuriyet değerlerini gelecek kuşaklara aktarmaya ve Atatürk'ün izinde yürümeye kararlılıkla devam edeceğiz."