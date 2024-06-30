Çeşme'de çıkan yangının başlama anı güvenlik kamerasında

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İzmir'in Çeşme ilçesinde dün makilik alanda sigara izmariti nedeniyle çıkan yangının başlama anı, çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Germiyan Mahallesi'nde dün makilik alanda yangın çıkmasıyla ilgili çalışma yürüten İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi.

İncelemelerde yangının çıkış anının alana yakın bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildiği belirlendi.

Görüntülerde alana izmarit attığı öne sürülen bir kişinin koşarak uzaklaşması, sonra iki kişinin tekrar makilik alana doğru koşması ve alevlerin yükselmesi yer alıyor.

Jandarma ekipleri, izmariti attığı iddiasıyla O.İ'yi gözaltına aldı.

Şüpheli O.İ, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Yangında yaklaşık 50 hektar alanın zarar gördüğü belirtildi.

Germiyan Mahallesi'ndeki makilik alanda dün çıkan yangın, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 uçak, 1 helikopter, 7 arazöz ve 1 su ikmal aracıyla ekiplerin çalışması sonucu söndürülmüştü.