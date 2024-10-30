Çeşme\'de Cumhuriyet\'in 101\'inci Yılı Coşkuyla Kutlandı

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(İZMİR)- Çeşme'de Cumhuriyet'in 101'inci yılı, Bülent Ortaçgil ve Birsen Tezer konseri ile kutlandı. Konserde konuşan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Cumhuriyet'in özgürlüğün, adaletin ve eşitliğin teminatı olduğunu vurgulayarak, "Cumhuriyet, bizlere bugün yaşadığımız bu hayatı sunan kayıtsız şartsız en büyük devrimin adıdır. Bu nedenle bizlere düşen en büyük görev; bugün, yarın ve daima Cumhuriyet'imizin, Atatürk ilkelerimizin tamamına sahip çıkarak onları gelecek nesillere aktarmaktır" dedi.

Çeşme'de Cumhuriyet'in 101'inci yılı coşku ile kutlandı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Çeşme Kaymakamlığı tarafından Mehmetçik Parkı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na düzenlenen kortej yürüyüşü ile başladı. Ardından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Çeşme Garnizon Komutanı Albay Ali Tümer ve Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ve ilçe protokolü ile çok sayıda öğrenci ve vatandaş yer aldı.

Törende; Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Çeşme Garnizon Komutanı Albay Ali Tümer ve Belediye Başkanı Lal Denizli, öğrencilerin ve halkın Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam eden tören, Kaymakam Mehmet Maraşlı'nın konuşmasının ardından müzik, dans, Çeşme Belediyesi Halk Oyunları gösterileri, canlı dinletiler ve Atatürk İlkeleri, kompozisyon ve şiirlerin okunması ile sürdü. Çeşme Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ve Çeşme Liman Başkanlığı koordinesinde sahil şeridinde Sahil Güvenlik Botu tarafından selamlama, geçiş töreni ve su gösterisi yapılmasının ardından resmi geçit töreni ile sona erdi.

Akşam saatlerinde ise Çeşme Kaymakamlığı tarafından Çeşme Belediyesi destekleri ile düzenlenen Fener Alayı, Uğur Mumcu Parkı'ndan başlayıp, Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi. Bando takımı eşliğinde devam eden kortej yürüyüşünün ardından Cumhuriyet Meydanı'nda Çeşme Belediyesi tarafından düzenlenen Bülent Ortaçgil ve Birsen Tezer konseri bayram coşkusunu doruğa taşıdı.

"Cumhuriyet'imiz ilelebet yaşayacaktır"

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, santaçı Bülent Ortaçgil ve Birsen Tezer'e teşekkür ederek, çiçek takdiminde bulundu. Başkan Denizli, yaptığı konuşmada Cumhuriyet'in özgürlüğün, adaletin, eşitliğin teminatı olduğunu vurgulayarak şunları, söyledi:

"Cumhuriyet, bizlere bugün yaşadığımız bu hayatı sunan kayıtsız şartsız en büyük devrimin adıdır. Bu nedenle bizlere düşen en büyük görev, bugün, yarın ve daima Cumhuriyet'imizin Atatürk ilkelerimizin tamamına sahip çıkarak onları gelecek nesillere aktarmaktır. Bugün burada Cumhuriyet'imizin 101'inci yılını bizlerle kutladığınız için çok teşekkür ediyorum. Cumhuriyet'imiz ilelebet yaşayacaktır. İlelebet ayakta kalacaktır ve bizler de son nefesimize kadar Cumhuriyetimizi koruyacağız. Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun."