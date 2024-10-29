Çeşme'de Cumhuriyet Resepsiyonu - Son Dakika
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Çeşme'de Cumhuriyet Resepsiyonu

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda, “Atatürk’ün önderliğinde yakılan bu meşale yüzyılı aşkın süredir bizleri aydınlatmaya, güç vermeye devam ediyor. Onun 'Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir' sözü, Cumhuriyet'imizin temel taşı, bağımsızlık mücadelemizin en büyük kazanımıdır” dedi.

29.10.2024 15:39
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(İZMİR)- Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda, "Atatürk'ün önderliğinde yakılan bu meşale yüzyılı aşkın süredir bizleri aydınlatmaya, güç vermeye devam ediyor. Onun 'Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir' sözü, Cumhuriyet'imizin temel taşı, bağımsızlık mücadelemizin en büyük kazanımıdır" dedi.

Çeşme Belediyesi tarafından  düzenlenen Cumhuriyet Resepsiyonu'na, ilçe Kaymakamı Mehmet Maraşlı, ilçe Cumhuriyet Başsavcı Vekili Kerem Akpınar, ilçe Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Emre Erdemir'in yanı sıra ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri ve muhtarlar katıldı.

Açılış konuşmasında Belediye Başkanı Lal Denizli, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde bize bu vatanı bırakmak için canlarıyla kanlarıyla bedel ödeyen atalarımızdan kalan en büyük miras, Atatürk'ün 'En büyük eserim' dediği Cumhuriyet'imizin 101. yıl dönümünü kutlamanın onuru ve gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Atatürk'ün önderliğinde yakılan bu meşale yüzyılı aşkın süredir bizleri aydınlatmaya, güç vermeye devam ediyor. Onun 'Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir' sözü, Cumhuriyet'imizin temel taşı, bağımsızlık mücadelemizin en büyük kazanımıdır" dedi.

"Cumhuriyet'imizin kazanımları sayesinde"

Cumhuriyet'in çocuklara, gençlere, kadınlara özgürce yaşayacakları yarınlar sunan, kadın erkek genç yaşlı demeden herkesin eşit haklara sahip olduğu bir yaşamın teminatı olduğunu söyleyen Başkan Denizli, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bugün bu topraklarda herkes hak ve özgürlüklerden eşit bir şekilde yararlanabiliyor, ben de Çeşme'nin ilk kadın belediye başkanı olarak bugün burada bu konuşmayı yapabiliyorsam bu, Cumhuriyet'imizin kazanımları sayesinde. Bugün, bu değerleri yaşatmanın, çocuklarımıza ve gençlerimize Atatürk ilke ve inkılaplarının ışığında bir gelecek bırakmanın sorumluluğunu yüreğimizde hissediyoruz. Bizler de Cumhuriyetimizin her alanda büyük başarılara ulaşması, herkese eşit hizmet sunmak için daha çok çalışacak, daha çok üreteceğiz. Çeşme'mizi bir Cumhuriyet kenti olarak daha güzel yarınlara taşımak için, durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Cumhuriyet'imizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve bu vatan uğruna canını feda eden kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha minnet, şükran ve rahmetle anıyor, aziz hatıralarının önünde saygıyla eğiliyorum. Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun."

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından etkinlik, Sarı Zeybek belgesel gösterimi ve Çeşme Dans Topluluğu'nun gösterimi ile devam etti. Ardından Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve yetimler Derneği İzmir İl Başkanı Recep Doğru, Belediye Başkanı Lal Denizli'ye plaket takdiminde bulundu.

Etkinlik, Mücahit Yalçın Öztüfekçi ve saz ekibinin Türk Sanat Müziği Dinletisi ile son buldu. Dinleti, katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çeşme'de Cumhuriyet Resepsiyonu - Son Dakika

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