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Çeşme'de eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Çeşme'de eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

İzmir'in Çeşme ilçesinde bulunan bir eğlence mekanında dün gece çıkan silahlı kavgada, S.E. isimli bir kişi tabancayla yaralandı. Olayın ardından sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralanan kişi, ilk müdahalenin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Uygulama Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, olayın güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek kaçan 3 şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Çeşme\'de eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı
08.01.2024 - 08:23,
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İzmir'in Çeşme ilçesinde bir eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.

Ardıç Mahallesi'ndeki mekanda dün gece S.E. ile 3 kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda, şüphelilerden biri S.E'yi tabancayla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan S.E. ilk müdahalenin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Uygulama Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Eğlence mekanındaki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, kaçan 3 kişiyi kısa sürede yakaladı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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İzmir, Çeşme, Olaylar, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Çeşme'de eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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