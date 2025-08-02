Çeşme\'de Eğlence Mekanında Kavga: 7 Yaralı

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İzmir Valiliği Çeşme ilçesindeki bir eğlence mekanında çıkan, 2'si kurşunla olmak üzere 7 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Çeşme İlçesi Alaçatı Mahallesi 12057 Sokak'ta bulunan bir işletmede, 02.08.2025 Cumartesi günü saat 00.00 sıralarında gerçekleşen silahla yaralama olayı ile ilgili olarak gelen ihbarlar üzerine olay yerine görevli ekipler ivedi olarak intikal etmiştir. Yapılan ilk incelemelere göre, şüpheli M.E.A. (19) ve H.K.A. (19)'nın işletmede taşkınlık çıkardıkları, işletme sahibi M.A. ile tartışma yaşadıkları, çıkan tartışmada M.A.'nın silah ile hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandığı tespit edilmiştir. Şüpheli şahıslar, M.E.A. ve H.K.A. suçta kullanılan 2 silah ile birlikte olaydan 4-5 dakika sonra olayın gerçekleştiği işletme içerisinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili adli işlemler devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kadir ÖZEN-Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,