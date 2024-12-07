İzmir'in Çeşme ilçesinde bir iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Ilıca Mahallesi'nde kapalı olan bir kuru temizleme dükkanına ateş açan grup daha sonra otomobille uzaklaştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelileri ve kullandıkları otomobili tespit etti. Narlıdere ilçesinde olduğu belirlenen 4 şüpheli yakalandı.
Saldırının alacak verecek meselesi nedeniyle gerçekleştirildiği iddia edildi.
Son Dakika › Güncel › Çeşme'de İş Yerine Kurşunlama: 4 Gözaltı - Son Dakika
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